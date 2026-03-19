熱愛數學、機器人 斗六高中學生進台大、清大

斗六高中在大學繁星推薦、特殊選才表現亮眼。（記者黃淑莉攝）

115學年度大學繁星推薦放榜，斗六高中繼特殊選才10人靠著專長及興趣錄取理想學校，有台大數學系、清大電機系，繁星也有好成績，有53人上榜，40人是國立大學，其中17人是頂尖大學的電機電子相關科系。

斗六高中繁星推薦有3名學生通過陽明交通大學醫學系、高雄醫學大學醫學系、長庚大學醫學系第一階段篩選，另有多人錄取清大生命科學暨醫學院學士班、醫學科學系及台北醫學大學生物醫學工程系。

請繼續往下閱讀...

斗六高中校長程俊堅表示，受到AI、半導體產業發展，從榜單上可發現高分群孩子有棄醫選電機電子情況，今年就有17名學生錄取電機電子相關科系，包括陽明交大半導體工程、清大電機、成大電機、中央資工、中興電機、中山電機。

程俊堅指出，今年學校有10名同學透過特殊選才管道脫穎而出，從小熱愛數學的黃思諭錄取台大數學系，另詩賀鈞、郭彧睿喜歡機器人，比賽中的常勝軍，也曾到土耳其比賽，表現優異獲總統賀電，2人分別錄取清大電機系、長庚機械系，也同時上屏東大學機器人系、嘉義大學資工系，還有多名運動場上常勝軍，特殊選才錄取屏東大學、高雄師範大學、台南大學等。

程俊堅說，看到孩子透過特殊選才展現卓越天賦，還有透過繁星推薦錄取心儀志願，未來能在自己喜愛的舞台上閃閃發光，這是學校老師最大的欣慰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法