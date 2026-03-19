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    下滑卻讓人驕傲的「數字」 高雄輕軌補票率0.29％減幅近半

    2026/03/19 00:35 記者王榮祥／高雄報導
    高雄輕軌去年平均補票率0.29％，比前一年減幅近半。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌去年平均補票率0.29％，比前一年減幅近半。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌2025每日平均補票率0.29％，與前年的0.56％相較、減幅近半!也代表超過99.5％乘客以「誠信」力挺輕軌。

    輕軌前年元旦成圓，全長22.1公里、共38站，採里程分段收費，上、下車需在月台刷卡扣款，因月台沒閘門，是否誠實搭車全憑乘客良心。

    代為操作輕軌的高雄捷運團隊比照高雄捷運設有查、補票機制，稽查員每天分早中晚三班，每日查票約1千3到1千5百人次，月查票總次數介於2萬到4萬人次間，在月台若稽查到沒購票，會勸導乘客就近補刷卡，若在車廂內稽查到未購票，會直接補足當日單趟最高價35元（目前依里程有四種票價）。

    高捷統計，2023輕軌補票率僅0.06％，主要是因大順路段還沒通車，2024輕軌成圓通車後運量激增，補票率也一度上揚，推斷有不少本地乘客與外地遊客，對調整後的輕軌刷卡機制還不熟，常錯過月台刷卡機（原本刷卡機設在車內）。

    成圓第一年後補票率0.56％，成圓第二年（去年）補票率降至0.29％，補票率最高的6月也僅有0.38％，整體較前一年減幅超過48％。

    高捷指出，輕軌去年總運量突破1千3百餘萬人次，日均運量達3萬6千餘人次，日運量增幅逾6％，各項數據都刷新紀錄之下，補票率卻能逆勢下滑，代表99.5％乘客以誠信力挺輕軌，這也是輕軌少數下滑、卻讓人感到驕傲的數字。

    高雄輕軌刷卡機設在月台，但進出沒有閘門。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌刷卡機設在月台，但進出沒有閘門。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌刷卡機原本設在車廂內，成圓後全面撤除、改在月台上刷卡。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌刷卡機原本設在車廂內，成圓後全面撤除、改在月台上刷卡。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌每天安排至少三班稽查。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌每天安排至少三班稽查。（記者王榮祥攝）

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