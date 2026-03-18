教部強化頂大師資與研究 特別預算挹注60億攬才留才

政務次長劉國偉（前排圖左3）率隊於紐約與在美學人交流攬才政策。（教育部提供）

因應國際情勢變化與人才流動趨勢加劇，教育部今年透過特別預算60億元挹注「高等教育人才永續發展促進計畫」，協助各大專校院延攬並留任頂尖師資。近期也邀集台灣大學等12所頂尖大學，由政務次長劉國偉、朱俊彰分別率團前往美東及美西舉辦共6場實體攬才說明會及圓桌座談，吸引超過600人參加，顯示美國地區學人具有相當高的意願返國任教。

教育部表示，面對全球高教攬才競爭，為延攬並支持國際優秀人才，除每年持續投入7億元推動「玉山學者計畫」、及「彈性薪資計畫」外，並自今年起配合因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例，爭取特別預算60億元挹注「高等教育人才永續發展促進計畫」，協助各大專校院延攬並留任頂尖師資。

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其中「玉山學者計畫」鎖定國際頂尖學者與具高度發展潛力之青年學者，提供國家級榮銜與具國際競爭力的薪資待遇，吸引世界級人才來台長期任教與研究；「高等教育人才永續發展促進計畫」則強調長期穩定支持，提供具國際競爭力的薪資與完善的研究支持，並提供到任與留任獎金及完整研究資源；「彈性薪資計畫」讓學校在本薪與學術研究加給制度之外，得依教師學術表現與發展潛力，核發額外彈性薪資，並依年度績效續給。

多位與會學者表示，透過一次聽取各校簡報並面對面討論研究方向與資源，讓回台發展與赴台任教的規劃更加具體明確。也有與會學者認為，此次活動顯示台灣高教攬才誠意與配套已相當成熟，正是考慮回台貢獻所學的良好時機。

教育部表示，未來將持續結合海外攬才行動與校際合作交流，在全球重要學術城市辦理說明會與面談活動，提升台灣高教國際能見度，並善用多元攬才工具，吸引並留用更多國際及旅外優秀學者來台，建立穩定且具國際吸引力的高教人才體系。

此次赴美學校有包括台成清交等12校，同時與多所美國大學高層進行交流，如推動半導體人才訓練、台美雙邊師資跨校交流、深化雙聯研究合作，以及鼓勵美國學生赴台就學與研修等具體方向，深化雙方高等教育合作交流。

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