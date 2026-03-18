台中無人自駕巴士曝光！預計秋天上路

台中無人自駕巴士首曝光，採9人座設計。（圖：市府提供）

台中市交通局在水湳經貿園區打造自駕巴士示範計畫，將推動串聯水湳轉運中心與捷運文華高中站間的短程運輸。台中無人自駕巴士實體車輛近日首曝光，交通局表示，全電動低碳設計的自駕巴士採9人座設計，單趟車程35至40分鐘，預計今年秋天正式上路，屆時將開放民眾預約免費搭乘。

交通局指出，為推動智慧交通在水湳經貿園區打造自駕巴士示範路線，目前自駕巴士已經「完全開放道路」運行測試，在一般車流與人流環境中驗證自動駕駛技術與車路聯網（V2X）系統整合能力，透過智慧安全路口AI CCTV與路側設備（RSU）即時提供道路資訊，提升行車安全與通行效率。

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台中自駕巴士近日在2026智慧城市展首度實車展示，交通局指出，自駕巴士具備多重感測與安全備援系統，車身搭載光達（LiDAR）與攝影機等感測設備，可即時辨識周邊車輛、行人及道路環境，並透過演算法進行路徑判斷與動態決策；車內同步設置即時感知顯示螢幕，讓乘客直觀了解車輛辨識外部環境運作。

水湳到文華高中35分鐘

交通局長葉昭甫指出，台中自駕巴士預計在今年秋天上路，路線串聯水湳轉運中心與捷運文華高中站兩大運輸節點，沿途行經中央公園、綠美圖及國際會展中心等重要地標，兼具轉運接駁與觀光遊憩服務功能，採9人座的自駕巴士設計，單趟車程35至40分鐘，水湳自駕巴士示範計畫，未來可作為大型活動接駁、園區內短程運輸及智慧交通應用示範，象徵台中邁向智慧城市的重要里程碑。

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