屏東「包圍縣府」兒童節活動紅到海外 國際遊戲協會到訪交流

國際遊戲協會主席羅賓米勒（左）與屏東縣長周春米（右）在縣府大門口的「包圍縣府」大玩偶合影。（圖由屏東縣政府提供）

國際遊戲協會主席羅賓米勒（右）參訪九如巴轆公園遊戲場。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣去年創新舉辦「包圍縣府・孩子作主」兒童節活動，大受好評，更引起國際注目，今年將有泰國團隊一起設遊戲攤；國際遊戲協會主席羅賓米勒（Robyn Monro Miller）今（18）日也特別拜會屏東縣長周春米，與縣府團隊交流，對屏東推動兒童遊戲權與兒童參與政策留下深刻印象。

國際遊戲協會世界總會（IPA World）目前擁有來自70多個國家與地區的會員國家分會與組織成員，羅賓米勒是國際遊戲協會世界總會主席及澳洲遊戲協會（Play Australia）執行長，是國際極具影響力遊戲權倡議者。

羅賓米勒此次來訪始於去年亞太論壇期間，她聽聞屏東縣政府推動「包圍縣府・孩子作主」，將政府空間開放給孩子自由遊戲，讓孩子走進原本象徵行政權力的場域，以遊戲重新詮釋公共空間，這樣創新的兒童遊戲行動在全球也是難得一見，令她深感驚豔，表示一定要來屏東看看。

「一個願意讓孩子遊戲的城市，就是一個願意傾聽孩子聲音的城市」，周春米認為，遊戲不只是娛樂，而是孩子成長過程中非常重要的學習與發展方式，因此縣府從遊戲空間的規劃建設到公共政策，都希望讓孩子能夠真正走進公共生活，表達想法及學習參與，成為城市的一份子。

今年屏縣「包圍縣府孩子作主」活動擴大辦理，從一天變成二天，還吸引泰國的團隊參與，泰國農磨蘭普府行政區遊戲工作者將於4月4日在現場設置攤位與民眾互動，分享泰國遊戲文化，展現亞洲各地對兒童遊戲權議題的重視與交流。

羅賓米勒與屏縣府團隊及第一線遊戲工作者進行約2小時座談，分享澳洲在遊戲工作及兒童發展支持方面的實務經驗，同時也參訪九如巴轆公園遊戲場，她認為九如巴轆公園很適合老師帶孩子跟家長一起陪孩子們玩，大人們是孩子們遊戲陪伴者，直呼屏東經驗讓人「amazing」。

國際遊戲協會主席羅賓米勒（左2）今（18）日拜會屏東縣長周春米（中），與縣府團隊交流。（圖由屏東縣政府提供）

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