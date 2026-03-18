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    首頁 > 生活

    115家餐飲旅宿業徵實習生 鼎泰豐起薪曝

    2026/03/18 18:59 記者洪定宏／高雄報導
    高雄餐旅大學舉辦實習媒合活動，共有115家飯店、餐飲、旅行社、烘焙坊等企業參與。（高餐大提供）

    高雄餐旅大學舉辦實習媒合活動，共有115家飯店、餐飲、旅行社、烘焙坊等企業參與。（高餐大提供）

    高雄餐旅大學今（18）日舉辦實習媒合活動，共有115家飯店、餐飲、旅行社、烘焙坊等企業參與，共開出3897個實習職缺，面試約500名的大三或大四學生，錄取者將實習1年，其中國際知名的「鼎泰豐」開出薪資3萬7500元。

    高餐大表示，根據勞動部統計，去年服務業人力需求約27萬，招募人才的時間拉長到3.5個月，這次平均每名學生就有8個工作機會，可以感受到人力缺口，也因為招募人才不易，各家業者起薪比以往較高，「鼎泰豐」實習生薪資3萬7500元，星野餐飲集團、膳馨餐飲約3萬8500元，「好食慢慢」約3萬9000元，其餘星級飯店在2萬9500元至3萬3000元之間。

    不過，部分企業有提供技術加給，例如台北君悅酒店開出日文-N3以上、英文-TOEIC 500分以上或IELTS 5分以上條件，符合資格者，可加領2000元，不同語言還可同時請領。

    這次老新台菜餐飲集團最受青睞，近200名學生報名面試，老新台菜執行長薛舜迪表示，在高雄服務的新進員工起薪3萬7000元，台北員工起薪4萬元，每3個月通過考核，加薪1000元，並定期幫員工上課，畢業後如果留任，實習年資照算。

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