讀書自己來！台中雙姝不補習繁星錄取台大及清大

林家葳（左起）、吳沛穎及王柔然經繁星入學錄取頂尖大學。（忠明高中提供）

高中升學壓力大，不少學生為拚理想升學志願，均會補習加強學科功力，台中市忠明高中學生吳沛穎跟王柔然均未補習，靠上課認真聽講及訂自己的讀書進度，維持校內課業一定水準，今繁星放榜各錄取台大政治及清華外文系，雙雙攻進頂尖大學，為「讀書靠自己」寫下最佳註解。

此外，忠明高中學生林家葳家住清水，升高中選填志願時，老師建議他到「市中心」看看，選擇就讀在市區的社區高中忠明高中入學，每天通車單趟要花上1小時才能上學，他說，國中時他的英文成績不佳，國中會考模擬考甚至考過C，入學後為拚趕上英文實力，利用每天通車時間狂背單字或看書，拚出校排成績前1%的實力，今日繁星放榜，他也順利錄取成大物理系。

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吳沛穎與王柔然認為讀書是學生的本分，上課認真聽講，回家也要認真複習，兩人把時間留給自己，訂讀書計畫，穩紮穩打累積課業實力，取代到補習班上課，吳沛穎自覺英文不夠強，想辦法加強提升實力，校排維持1%，王柔然也有校排2%的實力，兩人挑戰繁星順利攻上頂尖大學，各將如願成為台大及清大的新鮮人。

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