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    首頁 > 生活

    高雄小港、三民運動中心7、10月試營運 銅板價就能健身

    2026/03/18 18:03 記者許麗娟／高雄報導
    小港運動中心外觀示意圖。（高雄市運發局提供）

    小港運動中心外觀示意圖。（高雄市運發局提供）

    三民運動中心1月已完工點交。（高雄市運發局提供）

    三民運動中心1月已完工點交。（高雄市運發局提供）

    高雄市今年將再添5座運動中心，鼓山、楠仔坑、路竹運動中心預計於5、6、9月營運，副市長林欽榮今（18）日率領相關局處至接近完工點交的小港和三民運動中心視察，2座將分別於7月、10月起試營運，讓市民能以50元的銅板價即可運動健身。

    　高雄市長陳其邁上任後推動15座運動中心政策，目前已有前金、岡山、左營、鹽埕、鳳山、苓雅、美濃、大寮運動中心已啟用，今年將新增鼓山、楠仔坑、路竹和小港、三民5座，引進民間專業經營團隊營運。

    　位處小港森林公園內的小港運動中心，以「森林中的運動空中花園」為設計理念，斥資逾6億元打造，是目前高雄設備最完善的運動場館之一，目前鋼構主體已成型，導入大量綠意與自然光的設計。

    　林欽榮視察時表示，小港運動中心擁有25公尺溫水游泳池、SPA池、挑高綜合球場、各式有氧教室。目前工程如期如質推進，預計今年中如期完工、10月試營運。未來串連周邊小港森林公園綠地，將成為南高雄跨世代共享的休閒運動新地標。

    　位於三民區陽明國中旁的三民運動中心，是北高雄人口稠密區，結合溫水游泳池、綜合球場、健身房及韻律教室，主要建體已於今年1月完工完成點交，剩餘周邊停車場腹地，水利局代辦完工後將交予未來營運廠商，目前廠商已準備進駐主建體進行室內裝修。

    　林欽榮表示，三民運動中心將於7月正式開箱試營運，希望營運商與鄰近陽明國中及周邊陽明商圈、鳥松地區居民建立良善的鄰里關係，讓三民運動中心成為在地居民最愛的運動基地。

    三民運動中心屋頂層槌球。（高雄市運發局提供）

    三民運動中心屋頂層槌球。（高雄市運發局提供）

    三民運動中心綜合球場。（高雄市運發局提供）

    三民運動中心綜合球場。（高雄市運發局提供）

    三民運動中心室內游泳池。（高雄市運發局提供）

    三民運動中心室內游泳池。（高雄市運發局提供）

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