為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    守護社會安全網第一線社工 桃市進用率連4年下滑、已跌到約8成

    2026/03/18 18:59 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府社會局社工仍有人力缺口，多位桃園市議員憂心社會安全網出現裂痕。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府社會局社工仍有人力缺口，多位桃園市議員憂心社會安全網出現裂痕。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市守護社會安全網的第一線社工，進用率連續4年下滑，去年甚至已跌到8成防線、人力缺口達136人，桃園市副市長王明鉅表示，中央政府憂心地方政府出現軍備競賽般加薪搶人，已訂定法規限制薪資，致地方政府沒有加薪依據，社會局將從各方面努力突破困境，盼能盡早補足人力缺口。

    桃園市議會今天議程為市府社會局工作報告，社工人力不足問題引起多位議員關注，議員黃瓊慧指出，社工進用率從2022年的91%，一路掉到去年的80.1%，呈雪崩式下滑，每位社工平均須同時負擔超過25件個案，桃市人口愈多、案量愈大，人手卻愈補愈少，恐導致社會安全網出現裂痕；議員謝美英認為，社工缺口高達兩成，是危險的惡性循環，缺人導致現職社工須負擔更多案量，過勞高壓恐會再逼走更多人。

    議員孫韻璇表示，桃園市去年脆弱家庭通報量較前年增加4%、保護性個案增加8%、精神疾病與自殺防治案量增加18%，案量持續增加，社工人力缺口勢必影響弱勢家庭的照顧品質；議員彭俊豪說，市府應增加社工的交通補助、租金補貼等地方福利，以維持桃園市的服務量能。

    社會局長陳寶民表示，地方目前無法直接幫社工加薪，他將在4月間的社政聯繫會報中，正式向中央政府提案，反映地方政府的困境；針對社工人力缺口問題，社會局除檢討風險加給、身心娛樂補助與改善工作環境氛圍外，也透過「學長姐制」深入校園積極宣導、招募，盼能吸引更多社工投入守護弱勢行列。

    桃園市政府社會局社工仍有人力缺口，市長張善政（中）曾到第一線為社工打氣。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    桃園市政府社會局社工仍有人力缺口，市長張善政（中）曾到第一線為社工打氣。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播