為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉中繁星推薦 9人通過醫、牙一階 1人錄取中醫系

    2026/03/18 18:59 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉中校長陳元泰（前排左四）今天上午表揚繁星錄取同學。（嘉中提供）

    嘉中校長陳元泰（前排左四）今天上午表揚繁星錄取同學。（嘉中提供）

    今年大學甄選入學繁星推薦今天放榜，嘉義高中共有9人通過醫學、牙醫學系第一階段篩選，涵蓋台大、陽明交大、成大等頂尖學府，另1人錄取中國醫藥大學中醫學系；校方表示，錄取頂尖大學及各類熱門科系共計34人，整體表現亮眼。

    校長陳元泰今天上午表揚繁星錄取同學，致贈每人一只「嘉中杯」，期勉同學持續秉持杯上「質實剛健」的校訓精神，深耕未來。

    錄取中國醫藥大學中醫學系的羅義冕說，他自幼因過敏接受中醫調養而深受其益，因而對中醫產生濃厚興趣，未來希望結合西醫基礎，成為臨床與研究上連結中西醫的橋梁，以回饋社會。

    錄取台大物理治療系的黃胤軒說，高三依循學校進度規畫讀書步調，並透過模擬考鍛鍊沉著應試的能力，最終在學測中穩定發揮，順利透過繁星錄取理想校系。

    錄取陽明交通大學機械工程學系的曾尚文，自高中起即對機械結構與動力原理懷抱濃厚興趣，並常聽聞陽明交大校友在相關領域的卓越表現，因而立定志向，期望進入該校深造。

    錄取台灣師範大學美術學系的林千惠說，嘉中美術班歷史悠久，她認為求學如長跑，需耐心與毅力方能抵達終點，過程中曾在學科與術科的平衡間感到迷惘，這段學習歷程使她深刻體悟，面對困難唯有持續努力、勇於嘗試，才能有所收穫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播