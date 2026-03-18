嘉中繁星推薦 9人通過醫、牙一階 1人錄取中醫系

嘉中校長陳元泰（前排左四）今天上午表揚繁星錄取同學。（嘉中提供）

今年大學甄選入學繁星推薦今天放榜，嘉義高中共有9人通過醫學、牙醫學系第一階段篩選，涵蓋台大、陽明交大、成大等頂尖學府，另1人錄取中國醫藥大學中醫學系；校方表示，錄取頂尖大學及各類熱門科系共計34人，整體表現亮眼。

校長陳元泰今天上午表揚繁星錄取同學，致贈每人一只「嘉中杯」，期勉同學持續秉持杯上「質實剛健」的校訓精神，深耕未來。

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錄取中國醫藥大學中醫學系的羅義冕說，他自幼因過敏接受中醫調養而深受其益，因而對中醫產生濃厚興趣，未來希望結合西醫基礎，成為臨床與研究上連結中西醫的橋梁，以回饋社會。

錄取台大物理治療系的黃胤軒說，高三依循學校進度規畫讀書步調，並透過模擬考鍛鍊沉著應試的能力，最終在學測中穩定發揮，順利透過繁星錄取理想校系。

錄取陽明交通大學機械工程學系的曾尚文，自高中起即對機械結構與動力原理懷抱濃厚興趣，並常聽聞陽明交大校友在相關領域的卓越表現，因而立定志向，期望進入該校深造。

錄取台灣師範大學美術學系的林千惠說，嘉中美術班歷史悠久，她認為求學如長跑，需耐心與毅力方能抵達終點，過程中曾在學科與術科的平衡間感到迷惘，這段學習歷程使她深刻體悟，面對困難唯有持續努力、勇於嘗試，才能有所收穫。

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