為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖開台天后宮萬斤大米包龜拆解 分送老人之家、惠民啟智中心

    2026/03/18 18:38 記者劉禹慶／澎湖報導
    李保守、李郭秀春夫婦，敬獻澎湖開台天后宮綠蠵龜下蛋米包龜。（記者劉禹慶攝）

    李保守、李郭秀春夫婦，敬獻澎湖開台天后宮綠蠵龜下蛋米包龜。（記者劉禹慶攝）

    出身澎湖湖西鄉沙港的李保守、李郭秀春夫婦，在台北經營珊瑚珠寶生意有成後，今年元宵節敬獻給澎湖天后宮的大米包龜，並製作成綠蠵龜下蛋，成為天后宮元宵盛會重頭戲，西乞龜熱潮結束後，今（18）日由天后宮分別轉贈給澎湖老人之家等弱勢團體，以實際行動回饋給故鄉澎湖。

    今年澎湖天后宮的1萬2000斤大米包龜，由李保守、李郭秀春夫婦敬獻，今日兒子李坤龍等人自台北趕回，在澎湖開台天后宮主委蔡光明等執事陪同下，分別前往澎湖老人之家與馬公惠民啟智中心捐贈一批善米，造福澎湖弱勢團體，分別由老人之家主任王語莉、天主教惠民啟智中心主任翁秀媚代表接受，並回贈感謝狀。

    蔡光明表示，澎湖天后宮元宵節由信眾所敬獻的1萬2000斤大米包龜，長年以來都是只送不賣，分別捐贈給台澎兩地弱勢團體，包括台灣本島的廟宇老人之家、孤兒院等慈善團體單位都來電索取，廟方會依實際需求狀況平均分配，讓媽祖大愛普照。

    今年澎湖開台天后宮，分別收到來自慧洋海運董事長藍俊昇，以及旅北的李保守、李郭秀春夫婦，各敬獻1萬2000斤大米包龜。李保守夫婦捐贈的米包龜已於今天拆解並贈送給弱勢團體；而慧洋海運捐贈的米包龜預計近日也將拆解捐贈，圓滿媽祖以慈悲為懷的理念，並廣澤普羅大眾福分。

    澎湖開台天后宮捐贈大米包龜善米，給澎湖老人之家。（記者劉禹慶攝）

    澎湖開台天后宮捐贈大米包龜善米，給澎湖老人之家。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播