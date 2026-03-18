澎湖開台天后宮萬斤大米包龜拆解 分送老人之家、惠民啟智中心

李保守、李郭秀春夫婦，敬獻澎湖開台天后宮綠蠵龜下蛋米包龜。（記者劉禹慶攝）

出身澎湖湖西鄉沙港的李保守、李郭秀春夫婦，在台北經營珊瑚珠寶生意有成後，今年元宵節敬獻給澎湖天后宮的大米包龜，並製作成綠蠵龜下蛋，成為天后宮元宵盛會重頭戲，西乞龜熱潮結束後，今（18）日由天后宮分別轉贈給澎湖老人之家等弱勢團體，以實際行動回饋給故鄉澎湖。

今年澎湖天后宮的1萬2000斤大米包龜，由李保守、李郭秀春夫婦敬獻，今日兒子李坤龍等人自台北趕回，在澎湖開台天后宮主委蔡光明等執事陪同下，分別前往澎湖老人之家與馬公惠民啟智中心捐贈一批善米，造福澎湖弱勢團體，分別由老人之家主任王語莉、天主教惠民啟智中心主任翁秀媚代表接受，並回贈感謝狀。

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蔡光明表示，澎湖天后宮元宵節由信眾所敬獻的1萬2000斤大米包龜，長年以來都是只送不賣，分別捐贈給台澎兩地弱勢團體，包括台灣本島的廟宇老人之家、孤兒院等慈善團體單位都來電索取，廟方會依實際需求狀況平均分配，讓媽祖大愛普照。

今年澎湖開台天后宮，分別收到來自慧洋海運董事長藍俊昇，以及旅北的李保守、李郭秀春夫婦，各敬獻1萬2000斤大米包龜。李保守夫婦捐贈的米包龜已於今天拆解並贈送給弱勢團體；而慧洋海運捐贈的米包龜預計近日也將拆解捐贈，圓滿媽祖以慈悲為懷的理念，並廣澤普羅大眾福分。

澎湖開台天后宮捐贈大米包龜善米，給澎湖老人之家。（記者劉禹慶攝）

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