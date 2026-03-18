屏市某幼兒園爆鼓棒打頭 教保員停職、教育處要查

屏市某幼兒園教保員疑持棍打幼兒，屏東縣政府教育處已展開調查。（記者羅欣貞攝）

屏東縣屏東市一所幼兒園傳出教保員疑似持鼓棒打幼兒的頭，屏東縣政府教育處今（18）日表示，園方已立即停止該名教保員教學職務，全案也已組成調查小組展開調查。

屏東縣議員陳揚表示，昨晚起至今（18）日陸續有3位家長向他陳情，指學校發生教保員疑似持棍打幼兒這麼嚴重事情，竟然是看了新聞才知道，園方第一時間並未說明，讓家長擔憂是否自己的孩子也被打，認為應有知情權。

請繼續往下閱讀...

陳揚指出，初步了解，事件發生於2月，疑似有4位小朋友被用鼓棒打到，其中一位家長發現孩子怪怪的，請園方提供監視器才發現；最近相關影像在社群媒體曝光，引起其他家長注意。當家長連孩子是否處在風險中，都要靠媒體才得知，這不只是單一事件，而是制度出了問題。要求教育處督導園方，儘速向所有家長清楚說明事件經過、處置情形與後續輔導措施，避免恐慌持續擴大。

屏東縣政府教育處表示，園方已立即停止該名教保員教學職務，並於今（18）日發通知單給全園家長說明。另教育處也已組成調查小組進行調查，若調查結果涉及違法事件，將依教保服務人員條例進行裁處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法