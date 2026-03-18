鳳山高中繁星錄取頂大學生不只成績棒 多元才藝臥虎藏龍

繁星推薦放榜，國立鳳山高中33名學生錄取。（鳳山高中提供）

繁星推薦放榜，國立鳳山高中33名學生順利成為大學生，其中3人分別通過台北醫學大學醫學系、高雄醫學大學醫學系、中國醫藥大學牙醫學系第一階段審查，以及台、清、交、成、政等頂尖大學8人，他們不只學業成績傑出，個個是校內的社團、競賽高手！

錄取台大電機、土木工程學系的洪愷翊、陳煌諭，兩人還是羽球、排球高手，陳闖進全國男排乙聯賽決賽12強；錄取政大風險管理學系的吳以誠、北醫醫務管理系的林筑、與長庚化工材料工程系的吳宥寬，都是鳳中管樂社幹部；學校模聯社社長鄭煦築也錄取台師大物理系國際組；大眾傳播社總務長朱育毅、社長林一石，也分別以錄取北醫醫學系、東吳大學政治系，他們不但可以享受社團生活，也能在升學路上闖出一片精彩的風景！

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除了社團，曾任禮賓生、旗手、也曾在國語文競賽取得佳績的何定潔，通過了中國醫牙醫學系一階，展現高度多元的實力，也體現了對公眾事務的積極參與。

錄取中山大學電機工程系的蔡長恩強調維持校內成績頂尖的秘訣為：「喜歡的科目用力讀、討厭的科目盡力讀、別人不想讀的科目認真讀」，展現高度自律與嚴謹的讀書態度，堪為表率；錄取政大風管系的吳以誠則以「雖然過程中絕對是辛苦的，但撐到最後就是你的了」等肺腑之言，給予學弟妹最真誠的鼓勵。

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