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    首頁 > 生活

    台灣AI浪潮下 投縣社區高中繁星錄取電資相關科系人數增

    2026/03/18 18:43 記者陳鳳麗／南投報導
    繁星推薦放榜，國立中興高中有12人選填並錄取資電等理工科系。（記者陳鳳麗攝）

    繁星推薦放榜，國立中興高中有12人選填並錄取資電等理工科系。（記者陳鳳麗攝）

    台灣是全球AI人工智慧最重要的生產基地，人才需求大，南投縣社區高中繁星推薦錄取電資等相關校系人數大增，國立中興高中就有12人，其中學測高分的詹梁宏捨藥學系選填並錄取台大機械系；另旭光高中校排1%的洪永豈繁星也選擇成大物理系。

    繁星推薦今天放榜，南投縣的社區高中都繳出不錯的成績單，報名並獲錄取的都有5到8成，國立中興高中110人，獲錄取的有61人，其中國立大學35人，當中有12人錄取資電等理工相關科系，他們都以現在台灣人才需求走勢，以及興趣和專長為優先考量，像學測考出51級分的詹梁宏選填並錄取台大機械系，簡鈞丞也錄取中央大學數學系。另縣立旭光高中校排前1%的洪永豈也選擇成大物理系就讀。

    校排名列前茅的學生，選填醫藥衛相關科系的人數其實也不少，像中興高中的陳姵禎以學測54級分和校排1%的成績，錄取長庚大學中醫學系；而暨大附中鄭宜庭也以校排1%，如願錄取中國醫藥大學藥學系。另有部分學生選填生物科技相關科系，像中興高中白釣翔，即錄取陽明交大生物科技系，朝生技研發的方向發展。

    中興高中的詹梁宏，考量自己比較喜歡理工科系，最後錄取台大機械系。（記者陳鳳麗攝）

    中興高中的詹梁宏，考量自己比較喜歡理工科系，最後錄取台大機械系。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣立旭光高中的洪永豈（右）錄取成大物理系。（旭光高中提供）

    南投縣立旭光高中的洪永豈（右）錄取成大物理系。（旭光高中提供）

    中興高中陳姵禎錄取長庚大學中醫系，開心地跟她最喜歡的黃金薯條吊飾合照。（記者陳鳳麗攝）

    中興高中陳姵禎錄取長庚大學中醫系，開心地跟她最喜歡的黃金薯條吊飾合照。（記者陳鳳麗攝）

    暨大附中學生鄭宜庭（中）錄取中國醫藥大學藥學系。（暨大附中提供）

    暨大附中學生鄭宜庭（中）錄取中國醫藥大學藥學系。（暨大附中提供）

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