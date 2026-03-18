澎湖長春大飯店推永續菊島 綠色旅遊集點可獲千元住宿回饋金

澎湖長春大飯店正式宣布，啟動「永續菊島．綠色漫遊」集點專案。（長春大飯店提供）

甫獲得GTS（Good Travel Seal）國際永續認證的「澎湖長春大飯店」，正式宣布啟動「永續菊島．綠色漫遊」集點專案。號召涵蓋食、宿、行、育、樂、購及善等面向等超過30家的澎湖在地合作夥伴，共同參與本次活動，打造永續產業鏈，透過綠色榮耀的環保認同，轉化為更實際的再訪旅客，回饋在地。

海洋公民基金會執行長王曉嬋指出，永續發展是全世界共通追求的目標，觀光是澎湖非常重要的產業。長春飯店不僅是澎湖老字號招牌，如今更挺身號召旅客支持認同環保永續的各商家企業，海洋公民基金會衷心表達支持，並期待有更多社會大眾共同參加推動永續環境的行列。

請繼續往下閱讀...

長春大飯店推出的「永續任務」，從住宿到公益，7大面向落實永續任務，將綠色行動融入旅客的深度行程中。旅客只要參與不同類別的環保行動，即可透過LINE官方帳號累積點數，最高可集得281點。為了激勵更多旅客加入「環保先鋒」行列，專案規劃豐厚的回饋機制，累積10點可獲得百元住宿折扣券；累積100點即可成為永續大使，並獲得1000元住宿折扣券及精美禮物。

今年活動的集點期限至12月31日止，兌換的折扣券可用於下次入住長春大飯店，有效期間至2027年12月31日。長春大飯店董事長王秀燕說，飯店鼓勵自備環保餐具，多家合作夥伴也會針對自備餐具的顧客提供額外獎勵或折扣，展現澎湖觀光業推動減碳減廢的決心。

節能減碳遊澎湖，長春飯店提出多項措施。（長春飯店提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法