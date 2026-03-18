畢業求職季起跑 淡江就博會釋3249職缺媒合率逾5成

新北市勞工局與淡江大學合作舉辦校園就業博覽會首場今（18）日登場，吸引近百家企業釋出3249個職缺，媒合率逾5成，現場求職氣氛熱絡。（記者羅國嘉攝）

畢業求職季開跑，新北市勞工局與淡江大學合作舉辦校園就業博覽會首場今（18）日登場，吸引近百家企業釋出3249個職缺，媒合率逾5成，現場求職氣氛熱絡。值得注意，統一超商、金寶集團、信邦電子及碩天科技等攤位人潮不斷。

活動由淡大競技啦啦隊揭開序幕，校長葛煥昭與勞工局長陳瑞嘉出席。就業博覽會邀集近百家企業設攤，釋出3249個職缺，涵蓋多元產業。活動吸引2348人參與，投遞履歷1957人，擬錄用1005人，初媒合率達51.4％。

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葛煥昭指出，校方已連續17年與勞工局合作辦理就博會，透過「AI+SDGs」及「ESG+AI」發展願景，培育跨域人才，並獲多項評比為企業最喜愛學校。

陳瑞嘉說，受產業變遷與少子化影響，就業市場已由「人求事」轉為「事求人」，企業求才需求殷切。面對AI趨勢，學生應善用工具、強化專業能力，提升競爭力，並鼓勵提早規劃職涯。

現場除了企業徵才，國家太空中心釋出百個職缺吸引關注，食品業者也以創意方式吸引投遞履歷。多名學生積極了解海外及科技產業機會，另有履歷健診服務協助強化求職優勢。4月起將陸續前進多所大專院校舉辦徵才活動，5月由真理、亞東及致理科大接續登場。活動詳情請上新北市人力網 或電洽就服處免付費專線0800-091-580（您就業、我幫您），有專人服務。

勞工局長陳瑞嘉說，對AI趨勢，學生應善用工具、強化專業能力，提升競爭力，鼓勵提早規劃職涯。（記者羅國嘉攝）

不少學生參與就博會，爭取企業認同、入取率。（記者羅國嘉攝）

新北市勞工局與淡江大學合作舉辦校園就業博覽會首場今日登場。（記者羅國嘉攝）

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