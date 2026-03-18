高雄小港高中99人繁星上榜 清寒生逆襲錄取成大物理系

小港高中多位國中會考5B學生，成功翻轉考取台、清、交、成、政等頂尖大學。（小港高中提供）

大學繁星推薦今（18）日放榜，高雄市立小港高中共99人上榜、錄取率達7成，其中54人錄取國立大學及醫護相關校系，1名清寒生國中會考英文只拿C級分，學測時進階為10級分，並逆襲考取成大物理系。

小港高中表示，今年考取台、清、交、成、政等頂尖大學的學生，國中會考成績多落在5B，甚至還有單科C級。入學後，透過師長穩固基礎，參與營隊、自主學習和探索，配合學校升學輔導與選校策略，順利錄取理想校系。

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錄取台灣大學機械工程學系的林同學，與錄取成功大學物理學系的何同學為同班好友，2人平日砥礪互助，最終以優異表現和成績在繁星榜單上放光芒，其中何同學家境較為清寒，由母親長期辛苦工作獨力扶養，學校針對清寒學子提供的各項獎學金資源，成為他穩定求學的重要支持，甚至得以支應部分額外補習費用，過去他深受英文科所擾，國中會考時只拿C級分，但在老師協助與自身的努力下，學測大躍進至10級分，順利考取成大物理系。

校長薛鈺勤表示，小港高中不僅提供考前衝刺資源與多元探索的機會，更關鍵的是老師們在班級經營、學科教學與日常陪伴的無私投入。除了繁星推薦，大學特殊選才也大放異彩，拳擊隊杜徐同學透過特殊選才錄取國立高雄師範大學運動競技與產業學士原住民專班，連同繁星榜單，今年體育班共有2名同學考取高師大。

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