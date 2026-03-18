減輕教師負擔 南投縣8月起擴編校園行政人員

南投縣長許淑華宣布，8月起擴大國中小學行政人員編制，讓教師專注課堂。（南投縣政府提供）

南投縣近年財政持續改善，公共債務已於去年底達成歸零里程碑，縣長許淑華今（18日）宣布一項重大教育政策，自115學年度（即8月1日起）起，擴大國中小學行政人員編制，預計每年增加約2372萬元支出，這項措施將減輕教師兼任行政工作壓力，讓教育回歸教學本質。

許淑華今天到埔里鎮育英國小、南光國小及宏仁國中三校走訪，核准近916萬元校園改善經費，並在育英國小宣布，學校行政組織將擴編。她說，雖然少子化導致學生人數減少，但學校行政業務不減反增，因為隨著社會形態改變，特殊教育需求、輔導案件、校園霸凌投訴、危機處理等案件頻繁，許多教師兼任組長、主任等職務，處理非常繁重的行政工作。

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許淑華指出，老師兼任行政職，不堪負荷，部分老師因行政負擔過重而喪失教學熱忱，甚至出現行政職無人願意接的窘況，校長與教師提早退休比例也逐年攀升，因此投資行政穩健，就是投資教育品質，唯有明確分工、優化行政效能，才能讓教師專注課堂，提升學生學習力。

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