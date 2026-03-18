日本青森睡魔燈籠移展 3/21朴子配天宮亮相

日本青森睡魔燈籠已移至朴子配天宮停車場新搭建的睡魔小屋。（嘉義縣政府提供）

睡魔燈籠正面是媽祖與千順將軍，後方是三尊虎爺。（嘉義縣政府提供）

在2026嘉義縣台灣燈會備受矚目、以台灣媽祖信仰創作的日本青森睡魔燈籠「台日共鳴．天妃神」，昨天凌晨分批移至朴子配天宮，經眾人合作在配天宮停車場重新搭建的睡魔小屋將燈籠組裝完成，將於3月21日起至5月10日展出，民眾可前往欣賞融合日本傳統燈藝與台灣民間信仰的作品，延續台日文化交流。

由文化總會及旅日作家下町貴族推動的「台日友好青森睡魔抵嘉」活動，邀請日本睡魔師團隊以朴子配天宮媽祖、千順將軍及虎爺為主題在台灣創作，造成轟動。

嘉義縣長翁章梁今天前往配天宮視察展場整備情形時表示，青森睡魔燈籠是台灣燈會一大亮點，「Team Taiwan大遊行」時吸引大量民眾圍觀拍照；燈會結束後民眾關心燈籠去向，經嘉義縣政府、文化總會與配天宮協調，配天宮在短時間內搭建睡魔小屋，完成燈籠拆解、運送與重新組裝，展現高度效率與用心，讓這座深受喜愛的作品得以繼續留在嘉義。

配天宮總幹事丁廣穎表示，睡魔燈籠以朴子媽祖信仰為主題創作，燈會結束後配天宮積極爭取，順利將燈籠移至配天宮持續展出，各項準備作業已大致完成，預計本週五前完工，本週六3月21日起開放參觀，開放時間比照燈會假日上午10點至晚間10點，平日下午2點至晚間10點，若後續有調整會另外公告，民眾可關注臉書粉絲專頁「財團法人嘉義縣朴子配天宮」。

嘉義縣長翁章梁與配天宮總幹事丁廣穎觀看睡魔燈籠。（嘉義縣政府提供）

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