「2件現折1688」！潮牌Plain-me標錯價認賠照出貨 網讚：了不起

Plain-me在蝦皮賣場中設定錯活動價格，決定全額吸收並照常出貨。（翻攝自Plain-me臉書）

台灣本土服飾潮牌Plain-me長期推廣台灣流行文化，在台擁有多家門市，不過Plain-me近日在蝦皮賣場中設定錯活動價格，將「指定包款2件1688元」不小心設定成「2件現折1688元」，短時間內就湧入321筆訂單。對此，業者發聲強調，決定全額吸收並照常出貨，讓網友大讚，「了不起，負責！」

Plain-me在臉書粉專發文表示，3月13日的蝦皮活動中，夥伴不小心把「指定包款2件 1688」設定成了「2件現折1688元」。結果在短時間內，就產生了321筆超乎預期的訂單。他們坦言，發現錯誤的那一刻，團隊確實心跳漏了一拍，並立即召開緊急會議，決定將321筆訂單全額吸收，並全數履行出貨。

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Plain-me也強調，他們不會責難夥伴，而是將這次經驗轉化為品牌成長的養分。為了確保未來不再發生類似疏失，也做了雙重覆核機制、加強內部教育等強化。指出在公司財務可負擔的情況下，他們珍惜與每一位顧客建立關係的機會，「我們誠摯希望透過這次的處理方式，讓大家看見我們對品牌的堅持與誠信」。

貼文曝光後，網友紛紛大讚，「了不起，負責！」、「負責任的公司，必須再去買一波！

」、「到店購買每個店員專業度也都是水準之上，肯定是繼續支持」、「其實失去的會用另一種形式被彌補回來！未來生意肯定興隆」、「有點羨慕有下單的」、「反觀之前某些放錯價格的店家，太猛啦」、「我有買到，原本還擔心會不會被取消訂單，但今天收到出貨通知了！原本就很喜歡你們家的東西，經過這次又更愛了！」

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