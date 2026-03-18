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    首頁 > 生活

    熱氣球嘉年華又來了！ 台南西拉雅森活節4/25起登場

    2026/03/18 16:58 記者楊金城／台南報導
    西拉雅國家風景區管理處今天邀請西拉雅觀光圈產業、旅館商業、農水署嘉南管理處烏山頭水庫風景區等代表，熱熱鬧鬧為西拉雅森活節造勢宣傳。（記者楊金城攝）

    西拉雅國家風景區管理處今天邀請西拉雅觀光圈產業、旅館商業、農水署嘉南管理處烏山頭水庫風景區等代表，熱熱鬧鬧為西拉雅森活節造勢宣傳。（記者楊金城攝）

    西拉雅森活節最受歡迎的熱氣球嘉年華又來了，將在4月25、26日升空，共有5顆大型熱氣球、5顆小熱氣球。西拉雅國家風景區管理處處長許主龍今天（18日）說，西拉雅森活節受到遊客好評，帶動觀光效益顯著，讓觀光業者有錢賺。

    西拉雅森活節在台南官田遊客中心是第6屆舉辦，其中熱氣球嘉年華是第4年舉辦，成為西拉雅國家風景區的春季亮點活動。

    西拉雅管理處今天邀請西拉雅觀光圈產業、旅館商業、農水署嘉南管理處烏山頭水庫風景區等代表，熱熱鬧鬧為西拉雅森活節造勢宣傳，活動首度合作的動畫人氣角色「波力」與「安寶」，與西拉雅吉祥物「灰熊熊」同台亮相炒熱森活節氣氛。

    西拉雅森活節系列活動首週有4月25、26日熱氣球嘉年華，當晚限定的熱氣球光雕音樂會，還有國際級的「即將成真火舞團」演出，用光影、火焰與音樂打造沉浸式視覺饗宴。前3年的熱氣球嘉年華均吸引2、3萬人前來觀賞，盛況空前，一辦再辦。

    接著是毛孩運動會在5月1日舉辦，有毛孩運動會、毛孩走秀、草原市集、波力見面會，草原音樂祭在5月2日推出「樂團祭」、5月3日舉辦「台語YA」音樂會和草原市集。

    西拉雅森活節的熱氣球嘉年華，每年都吸引大批遊客來熱氣球光雕音樂會。（資料照）

    西拉雅森活節的熱氣球嘉年華，每年都吸引大批遊客來熱氣球光雕音樂會。（資料照）

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