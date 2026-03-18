AI時代求職 勞動部透露這2點是關鍵

雲林科技大學就業徵才博覽會多家廠商代表與會。（記者黃淑莉攝）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟今（18）日出席雲林科技大學就業徵才博覽會指出，根據他與多家科技大廠人資溝通，他們所傳達的資訊，徵才時除專業知識，最關鍵是看人格特質與工作態度，他建議大一、大二或大三學生可多參加徵才活動，透過與廠商接觸了解職缺、職務需求，作為選課重點。

雲科大今天舉辦就業徵才博覽會，共有127家廠商設攤，且為協助學生精準掌握國家重點產業聚落職缺，今年特別設置南科、中科廠商徵才專區，總計今天徵才現場釋出數千名職缺，吸引大批學生與求職民眾參與。

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劉邦棟表示，徵才活動不只是就業大4學生需要參加，他更鼓勵大1或大2、大3學生就要參加，去現場與廠商的人資或老闆接觸，了解業界開出的職缺及職能需求，進而做為選課參考，而不是只修一些「營養學分」湊滿128或140學分求畢業。

劉邦棟說，曾有1名大2學生參加就業博覽會，主動積極態度被廠商看中，邀他暑假去工讀，大4還沒畢業公司就決定聘用他。

劉邦棟指出，現在是AI與半導體的時代，但非理科的同學也不要妄自菲薄，路並沒有想像中窄，建議在校期間多修讀相關學程，也可多利用勞動部資源，培養第二專長，一技在身終身受用。

中科管理局副局長施文芳表示，產業界現在確實是求才若渴，配合這波半導體與AI的機會，台灣各行各業都在進步，需要的專業人才不僅限於理工科，甚至包含人類學系等多跨領域的人投入，才能帶動整體發展。

雲科大校長張傳育指出，AI時代雖有許多工作被取代，但有很多核心實務工作仍要靠人工，他建議學生保持跨領域學習能力以持續進步，同時要維持「動手做」的能力，不應僅停留在邏輯思考，需投入實作課程並持續學習。

雲林科技大學就業徵才博覽會吸引許多學生及民眾到場求職。（記者黃淑莉攝）

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