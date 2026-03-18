大學繁星放榜 屏縣大同高中錄取率85％

屏東縣立大同高中繁星升大學錄取率85%，表現優異。（圖由屏東縣立大同高中提供）

今（18）日大學繁星推薦放榜，屏東縣立大同高中61人報名，50人上榜，錄取率85%，其中35%為國立大學及醫學大學相關科系，從大同國中部留校升高中學生繁星上榜共21位，另第3屆國際教育及雙語教育實驗班共有31人，2班80%比例透過繁星及特殊選才成為準大學生。

大同高中學生李恬心以高中適性入學進入國際教育實驗班，上課認真聽講、勤作筆記，每天下課後即返家自習複習課業，積極參與校內外自主學習成果發表並以雙語方式發表，3年成績優異校排1%，年年領成績優異獎學金，繁星錄取國立陽明交通大學醫學生物技術暨檢驗系。

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劉苡愛錄取成功大學企業管理學系，3年前選擇留大同高中國際教育實驗班就是希望離家近，節省通學時間讀書並努力，還有學校規畫的多元選修語言課程，提升英語聽說讀寫能力，高中3年未補習，透過上課認真聽講，回家按部就班複習功課，累積各科實力，維持校排1%好成績。

錄取高雄醫學大學心理學系的陳佑君，3年前直升大同雙語教育實驗班，選擇高醫心理系是因為從小就對研究人類心理學特別感興趣。

李苡齊就讀美術班，今年大學術科水彩、素描及鑑賞創意表現等成績優異，錄取台灣藝術大學雕塑學系。方鉯岑3年前由國中部美術班留校升高中美術班錄取清華大學藝術與設計系設計組，未來將朝數位藝術創作設計家努力。

高中體育班盧靖萱為舉重專項，也透過運動績優獨招考試，錄取國立屏東大學體育學系，3年來她在學科課業名列前茅，縣運及全中運競賽都有優異表現。

大同高中校長陳冠明表示，大同以多元化教育、拔尖扶弱的教學模式引導學生，提供直升獎學金、結合縣府留縣升學獎學金，鼓勵學生留校留縣就近入學。

大同高中國際實驗班繁星成績優異。（圖由屏東縣立大同高中提供）

大同高中雙語實驗班繁星及特殊選才成績優異。（圖由屏東縣立大同高中提供）

大同高中美術班李苡齊（左）繁星錄取國立台灣藝術大學雕塑學系、方鉯岑（右）錄取清華大學藝術與設計系設計組。（圖由屏東縣立大同高中提供）

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