大學繁星》他日花2.5小時通勤求學 邊聽歌、邊讀書拚上台大

惠文高中學生陳祈昀（右二）錄取台大。（圖：惠文高中提供）

大學繁星入學今日放榜，台中市惠文高中生陳祈昀家住太平，每天花2.5小時通車上下學，但他把握時間複習課業，會讀書也愛運動，更自有一套另類讀書方法，邊聽音樂邊讀書還不會分心，他強調因為聽音樂可以穩定自己的心情，反而有助讓自己專注，成績維持名列前茅，學測也考出佳績，一舉拚進台大工程科學及海洋工程學系。

惠文高中今年有不少學生即使通學之路漫長，均能把握時間溫書，維持優異表現，繁星入學放榜，也紛傳喜訊。

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其中錄取台大的陳祈昀家住太平，每天要花上2.5小時通車，他利用瑣碎時間複習課業，也維持多元興趣發展，愛打籃球是運動健將也很會唱歌，高中課業不輕，不少學生苦讀講究全神貫注，陳祈昀卻有一套很另類的讀書方式，習慣邊聽音樂邊讀書，顛覆專心讀書刻板印象。

陳祈昀說，他只要聽音樂就能感覺到心情穩定，反而能在情緒穩定狀態下更專注複習的課業內容，「投己所好」獨特的讀書方法助攻讀書效率下，讓他維持好成績，校排在前4%，學測更考出52級分佳績，自然滿級分，繁星拚上台大。

至於錄取政治大學的楊雅淳家住太平，每天也要花兩小時通車，曾經因為學校距離家裡太遠讓她備感讀書辛苦，後來愛上惠文的環境和師資，參加嘻哈研究社，當公關兼活動長，豐富高中生活，功課也沒落後，拚上理想學校；家住梧棲的江邑盛國中就立志讀市區學校，入學惠文後每天要花上3個小時通車，他樂此不疲，也錄取中央大學資管系。

至於家住雲林的廖傑克，嚮往台中的學風，一個人到台中升學，在學校附近租屋，沒有補習的他超自律，跟志同道合的同學常到圖書館讀書，也錄取陽明交大電機系。

此外，陳浩銓身兼天文社的幹部，假日常跑上山觀星，自知英文是最大的罩門，做了一本單字片語的隨身筆記隨時背，學測英文考了頂標13級，也錄取台大物理學系。

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