台東高中繁星成績亮眼 新住民之子錄取台大國企

曾偉明（左1）以極度自律、無視外界干擾獲取亮眼表現進入台大。（台東高中提供）

大學繁星推薦放榜，台東高中學生有68％錄取國立大學或醫藥科系，其中，錄取台大國貿的曾偉明，國中會考成績僅1A4B，母親是來自越南的新住民，曾偉明還要幫家裡擺攤，憑藉勤奮與毅力調整讀書方式，學測4科達頂標，成功翻轉。

台東高中今年繁星推薦「通過錄取」率達68％，錄取台、清、交、成、政等頂尖大學（含特殊選才）共計10人。

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台美混血的薛理恩嚮往赴美發展，高二暑假即赴美參加SAT考試，以校內GPA申請獎學金，展現明確目標與行動力，最後錄取美國Taylor University及Cedarville University機械工程學系。

同樣也是混血，則是母親原為越南人的曾偉明，家裡經營電器行，卻受景氣影響結束營業，改行母親拿手的越南料理店，但「越南混血」加在身上，得到的卻是國小、國中成績不理想被歧視。回家後，狹小的屋子有著身心障礙的姑姑與臥床的爺爺，甚至越南外婆生病就花了十多萬，但他從環境看到需無視外界干擾、力求進步。

曾偉明說，有次擺夜市突遇大雨，父母一邊保護食材與器材、一邊快速收攤，那種狼狽又必須堅持的狀態，更深刻理解現實的艱辛。而在這種環境下又兼顧工作與課業就更需加倍自律，曾偉明無法也從未補習，靠著讀懂課本、刷題考高分，成績卻在高三止步，最後還是上網看教學頻道，更重要的是將所學輸出「能夠講到別人聽得懂」，又歸納出自身學習方法方能突破瓶頸。未來期望透過台大國際企業學系系統性學習，再結合自身語言能力、文化理解與商業知識結合，運用於台、越商貿。

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