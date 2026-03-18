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    首頁 > 生活

    水位大降美景變色！ 日月潭現「陰陽海」、引橋浮排擱淺

    2026/03/18 16:14 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭水位大降，朝霧碼頭因水浪沖刷土坡導致潭水黃濁，形成明顯的「陰陽海」。（記者劉濱銓攝）

    日月潭水位大降，朝霧碼頭因水浪沖刷土坡導致潭水黃濁，形成明顯的「陰陽海」。（記者劉濱銓攝）

    日月潭近期因少雨與供應下游農業用水，水位大降超過5公尺，朝霧碼頭不僅岸邊土坡裸露，甚至因水浪沖刷導致潭水變黃濁，在湛藍潭面上出現明顯的「陰陽海」，就連碼頭的引橋浮排，也因低水位擱淺，對照過往的湖光山色，日月潭面臨枯水期也難擋美景「變色」。

    日月潭風景區管理處表示，為因應朝霧碼頭的低水位危機，之前已把碼頭淺水區的浮排拖到深水區，目前還剩連接引橋的浮排在現場，由於該水域的潭底較平緩，即便目前浮排已經擱淺，但仍平穩的落在潭底土坡，並未造成浮排損壞。

    至於碼頭水域因黃濁潭水出現「陰陽海」，則是受潭區水浪沖刷所致，這在低水位期間較難避免，不過因沖刷的都是延伸至潭底的土坡，並不會對高水位護岸或邊坡造成影響，僅是景觀上相較高水位確實有不小落差。

    日管處說，目前潭區4大公有碼頭仍維持乘船服務，現階段會密切觀察水位變化，透過人員與設施的調度搭配，避免影響遊湖觀光，並呼籲節約用水，也盼4月春雨降臨，讓潭區水位能夠緩降止跌。

    日月潭水位大降，潭區出現「陰陽海」，相較過往的湖光山色，潭區面臨枯水期也難擋美景「變色」。（記者劉濱銓攝）

    日月潭水位大降，潭區出現「陰陽海」，相較過往的湖光山色，潭區面臨枯水期也難擋美景「變色」。（記者劉濱銓攝）

    日月潭在豐水期，湖光山色美不勝收。（記者劉濱銓攝）

    日月潭在豐水期，湖光山色美不勝收。（記者劉濱銓攝）

    日月潭水位大降，朝霧碼頭引橋浮排已觸底擱淺。（記者劉濱銓攝）

    日月潭水位大降，朝霧碼頭引橋浮排已觸底擱淺。（記者劉濱銓攝）

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