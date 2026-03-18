蔡阿珠慨捐2輛復康巴士 嘉惠南市

台南市大壹汽車經營者蔡阿珠及家人捐贈南市府2輛復康巴士，總價高達372萬元。（南市社會局提供）

台南市大壹汽車經營者蔡阿珠及家人捐贈南市府2輛復康巴士，總價高達372萬元。台南市社會局今天在永華市政中心舉辦捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈，並致贈感謝狀，肯定其對身障市民的慷慨解囊，共同守護市民健康與平安。

今天捐贈儀式，包括蔡阿珠女士的家人蔡衛強與蔡佳致、蔡美娟等人到場觀禮。

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蔡阿珠女士與家人於台南長年經營大壹汽車，長期從事慈善工作回饋社會，先前也曾捐贈南市救護車。隨著年事漸高，更加體會行動不便者在日常出行上的不易，因而萌生以公司名義回饋鄉里的心願，盼能協助有需求的市民獲得安全、便利且舒適的交通接送服務。

南市社會局表示，這次捐贈的復康巴士每輛186萬元，總價高達372萬元，受贈車輛將使用於汰換年限已逾10年以上老舊復康巴士，用於幫助身心障礙者及短暫性行動不便且乘坐輪椅的朋友們，解決就醫、復健、社會參與等交通問題。

黃偉哲表示，感謝大壹汽車蔡氏家族慷慨捐贈，這對台南社會福利體系是極大的支持與肯定。他自就任以來，已積極媒合民間受贈134部車輛，市府將責無旁貸支應後續的駕駛與油料開銷，確保每一份社會善款都能發揮最大效益。

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