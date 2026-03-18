離譜！驚見「垃圾車隊」掩護亂扔 溪湖鎮長震怒：全數開罰

彰化溪湖榕樹路地段偏僻，有民眾出動2輛轎車與1輛貨車到場傾倒垃圾，3人手法熟練，但全程都被監視器清晰錄下。（溪湖鎮公所提供）

彰化縣溪湖鎮近期接連發生違法棄置廢棄物案件，甚至出現「車隊」掩護的誇張情形。溪湖鎮長何炳樺今（18日）公布2起濫倒案件，其中一起出動3輛車，宛如小型車隊大陣仗傾倒廢棄物，行徑囂張，全程已被公所設置的高畫質監視器清楚拍下。何炳樺表示，將依法開罰，絕不寬貸。

何炳樺表示，第一起發生在大發路，1名機車騎士隨意棄置垃圾，被路過民眾以手機錄影並通報清潔隊檢舉，成為查辦關鍵證據。第二起則發生在榕樹路，該路段因地處偏僻，長期遭人棄置廢棄物，公所早已鎖定監控；近日果然發現有民眾駕駛2輛轎車與1輛貨車到場傾倒垃圾，轎車駕駛下車後先東張西望，然後趕緊搬運貨車上垃圾丟棄到附近草叢，手法相當熟練，但全程都被監視器清晰錄下，連車牌號碼也無所遁形。

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何炳樺強調，他上任後已多次宣導勿違規傾倒廢棄物，但仍有心存僥倖者以身試法。為杜絕歪風，公所特別編列經費購置16支「移動式監視器」，專門針對髒亂熱點進行24小時不間斷監控；只要被鏡頭捕捉到亂丟垃圾，公所將直接依畫面開單告發，絕不寬貸。

溪湖鎮公所表示，依《廢棄物清理法》規定，隨意棄置垃圾可處新台幣6000元以上、1萬2000元以下罰鍰。鎮內25里設有8處垃圾定點，早上7時至8時開放收運，晚間7時至8時於公所前廣場亦提供服務，呼籲民眾善用合法管道，共同維護環境整潔。

溪湖鎮大發路有機車騎士隨意棄置垃圾，無視一旁警告布條。（溪湖鎮公所提供）

溪湖鎮長何炳樺表示，違規傾倒廢棄物者將依法開罰，絕不寬貸。（記者陳冠備攝）

溪湖鎮公所在大發路上設有警告布條，仍常遭亂丟垃圾。（記者陳冠備攝）

溪湖公所公布2起亂丟垃圾案件。（溪湖鎮公所提供）

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