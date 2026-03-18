繁星放榜 台南這所高中錄取國立大學人數全市最多

繁星放榜，新化高中錄取國立大學的人數，全市最多。（新化高中提供）

115學年度繁星推薦放榜，台南新化高中有84位應屆生順利錄取大學，其中45人進入國立，為全市最多，再度繳出亮眼成績單；而善化高中則是86名應屆生錄取，上榜國立大學與醫學大學者為36人；北門高中今年有78名應屆生錄取，上榜國立者也達36人，表現優異。

新化高中透過特殊選才管道也有15人上榜，其中7人錄取國立，連同繁星推薦，今年共有99人順利考進大學，其中5人為醫學相關科系，校方強調，已連續12年成功輔導學生進入「台、清、交、成、政」等頂尖大學。

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上榜台灣大學法律學系的鄭睿甄，國中會考成績5A7+，畢業於新化國中，憑藉校排1%與學測英文、社會滿級分的優異表現，如願錄取第一志願，感謝父母以及所有師長的協助，同儕間也互相扶持，證明就近入學也能圓夢頂大。

善化高中86人順利錄取，成績再創紀錄，台大、成大、清大、陽明交大、政大、師大、中央、中正、中興、中山等國立大學都榜上有名；成大電機工程系的詹智宇，選擇就近入學，考進第一志願，順利圓夢。

北門高中今年有105位學生報名，高達78人脫穎而出，錄取率約74.3%，遠高於全國平均水準，也刷新校史紀錄，其中11人搶進頂大與中字輩名校，包含台灣大學2位、政治大學2位、中央大學2位，以及成功大學、清華大學、中山大學、中正大學各1位等，整體國立大學錄取率46%，表現穩健。

善化高中繁星錄取大學，表現亮眼。（善化高中提供）

繁星放榜，北門高中錄取率逾74%，刷新校史紀錄。（北門高中提供）

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