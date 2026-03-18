台南二中繁星再創高峰 7成以上學生錄取理想校系

台南二中繁星錄取63人，頂尖大學錄取率再創高峰。（圖由南二中提供）

115學年度大學繁星推薦今（18）日放榜，台南二中表現亮眼，共錄取63人次，不僅錄取人數維持高水準，在頂尖大學與熱門科系的表現也相當突出，超過7成為第一志願錄取。

校方統計，錄取國立大學及醫學大學比例超過7成，其中包括台大、陽明交大、清大、政大、成大等校。台南二中指出，今年繁星錄取結果也反映學生選系趨勢更趨理性務實，電機、資訊、半導體、材料、生醫等與產業發展高度相關的學群比例明顯增加。

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南二中表示，隨著3月底個人申請第1階段即將放榜，學校也將啟動「升學最後一哩路」輔導，包括學習歷程檔案精修、書審強化及面試模擬等課程，協助學生做好準備。

另，南市瀛海中學今年升學表現同樣亮眼。學生王靖森第1階段通過台灣大學醫學系，葉嬨通過陽明交通大學醫學系。整體統計顯示，通過醫學系第1階段共有5人，國立大學及醫學相關科系通過人數達53人，若加上繁星推薦與特殊選才錄取，總錄取人次達80人，創下歷來新高紀錄。

王靖森分享，面對升學壓力與焦慮時，透過健身找回專注與內心的平靜，每當遇到挫折，就提醒自己「It's another day of sun」，重新調整心態、持續向前，也希望把這句話送給仍在努力追夢的同學，期盼未來能發揮所學，成為守護生命的良醫。

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