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    首頁 > 生活

    大甲媽被迫改道？遶境必經西螺大橋維修封閉 彰縣府這麼說

    2026/03/18 15:58 記者湯世名／彰化報導
    每年大甲媽遶境跨越西螺大橋，爆滿信眾隨行、盛況空前。（資料照）

    每年大甲媽遶境跨越西螺大橋，爆滿信眾隨行、盛況空前。（資料照）

    今年首見！大甲鎮瀾宮媽祖將於4月17日深夜起駕遶境，每年大甲媽南下遶境或北返回鑾經過西螺大橋，當地都會舉辦盛大的接駕活動，熱鬧非凡，不過西螺大橋去年底封橋維修施工，地方盛傳今年遶境恐被迫改道，中斷連續數十年跨越西螺大橋的指標性畫面。彰化縣府工務處對此強調，經過協調今年改採人、車分道，亦即媽祖鑾轎與信眾走西螺大橋，進香車輛走溪州大橋；至於白沙屯媽祖儘管進香路線不固定，也是採人、車分道辦理。

    橫跨彰化、雲林2縣的西螺大橋，自從開通以來，每年大甲媽遶境必定穿越西螺大橋，每次地方接駕都成為遶境行程的高潮，而走在這條紅橋上，更為信眾津津樂道；不過彰化縣政府公告，去年12月1日起實施全日全橋封閉，進行鋼構補強、橋面伸縮縫更新、外觀重新塗裝等。封橋預計1年，民眾都須配合交通管制與改道，因此地方盛傳今年大甲媽遶境進香恐不能走西螺大橋，如此一來將中斷連續行走數十年的重要意義。

    縣府工務處副處長陳銘男表示，西螺大橋橋梁塗層老化、外觀色差明顯，部分鋼構已有鏽蝕，橋墩也出現裂縫，因此決定全面補強；經過與大甲鎮瀾宮等單位協調，今年改採人、車分道，亦即為媽祖鑾轎與信眾仍然走西螺大橋，遶境車輛則改走溪州大橋。至於白沙屯媽祖進香活動，儘管媽祖行進路線不固定，但只要行經西螺大橋，也是採人、車分道措施。

    大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤昨天到彰化縣警局拜會，與局長陳世煌等幹部討論今年遶境交通、治安維護事宜，警方強調將全力維護行車順暢與遶境活動順利進行。

    彰化縣政府人員與工程單位會勘西螺大橋施工進度。（縣府提供）

    彰化縣政府人員與工程單位會勘西螺大橋施工進度。（縣府提供）

    大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（前左）等人，和彰化縣警局討論遶境活動交通與秩序維護。（警方提供）

    大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（前左）等人，和彰化縣警局討論遶境活動交通與秩序維護。（警方提供）

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