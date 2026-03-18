宜中學測榜眼任翊銘「三不」心法圓夢 繁星錄取中國醫藥中醫學系

宜中學測榜眼任翊銘（左1）「三不」心法圓夢，繁星錄取中國醫藥中醫學系。（宜蘭高中提供）

大學繁星推薦今天放榜，宜蘭高中成績亮眼，就讀數理資優班、曾獲宜蘭區學測榜眼的任翊銘憑藉校內排名1％成績，順利錄取中國醫藥大學中醫學系，他分享「不補習、不滑手機、不喝含糖飲料」的「三不」自律精神，成為學弟妹眼中實踐自主學習的典範。

任翊銘畢業於中華國中，宜蘭高中在學期間展現驚人自律，高中3年不補習，時間留給自己思考與消化知識，還不使用社群媒體。他說，使用社群除耗時，更會讓注意力碎片化，遠離手機能長時間保持專注，提升學習成效。

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任翊銘對健康管理也頗有堅持，嚴格要求自己不喝含糖飲料，並養成規律運動習慣。談及選擇中醫學系動機，透露與他重視養生的性格相關，希望能深入研習中醫學的博大精深，並將健康生活轉化為專業知識，自助、助人。

宜蘭高中校長洪光賢說，今年學測成績放榜後，學校即積極輔導學生選填志願，協助錄取心中最好科系，接續會結合外部及校友資源，全力輔導學生通過第2階段，申請入學管道也同樣會盡力辦理輔導工作。

繁星佳績還包括，數理資優班陳繹安錄取台大藥學系、羅晴錄取台大公共衛生系；黃宣閔錄取清大電機資訊學院學士班、生醫特色班康鈞富錄取清大生命科學系，楊明哲錄取陽交大運輸物流管理學系，生醫特色班薛宜倢錄取成大機械系。社會組一般班級王翔麒錄取政大財政學系、雙語班陳楷筑錄取台北大學法律系。

第8類學群通過醫牙第1階段，則有數理資優班林冠伶北醫醫學系、陳廷翰長庚醫學系、趙柏凱中山醫學系、余淯浤陽交大牙醫系、林宥旻中國醫藥大學牙醫系。

大學繁星推薦放榜，宜蘭高中成績亮眼。（宜蘭高中提供）

宜蘭高中繁星成績亮眼。（宜蘭高中提供）

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