四技二專「技優保送」 新北技職30生錄取國立科大

新北高工資訊科楊博宇以網路技術奪全國金牌錄取台灣科技大學機電技優專班。（圖由新北市教育局提供）

115學年度四技二專「技優保送」放榜，新北市教育局長張明文表示，新北技職學生表現亮眼，共有30人成功錄取國立頂尖科技大學，錄取率89%，其中國立台灣科技大學錄取人數較去年成長5成，資工、AI、智慧製造及機電科技等領域錄取人數較明顯增加，顯示新北佈局AI科技與金手培訓成效；市立新北高工資訊科表現優異，有7位學生錄取台科大不分系，另外，三重商工製圖科學生李佳珅錄取國立台北科技大學機械系。

張明文說，四技二專技優保送不採計統一入學測驗成績，學生如有國際技能競賽、亞洲技能競賽、全國技能競賽及全國高級中等學校技藝競賽等重要賽事前3名，或為國手資格，即可依專業技能表現參加保送分發，重視學生的實作能力與專業技藝。

請繼續往下閱讀...

新北高工校長孔令文介紹，新北高工資訊7人錄取台科大，其中學生彭彥富與楊博宇曾於國中階段及選手培訓歷程中歷經挫折，調整心態後再出發，最終於全國技能競賽勇奪金牌；學生謝東霖以技藝競賽電腦修護類金手第一名錄取台科大。

教育局說，李佳珅具有全國技能競賽銅牌與全國技藝工科賽金手獎雙獎殊榮，在高壓訓練中，李佳珅曾幾度想放棄，但經由老師的陪伴下，體悟到「選手是跌倒後能重新爬起的人」，最終在3天17小時的極限競賽考驗中奪得佳績

教育局補充，新北市持續打造國際級金手培育基地，透過3級培訓、6種技職競賽人才育成機制，系統化培養學生專業技能，並結合AI技術、半導體、量子科技及綠色永續等領域，讓技術訓練貼近產業趨勢，也串聯競賽培訓、產學合作與升學管道，協助學子逐夢。

新北高工資訊科謝東霖以資訊網路技術奪全國金牌錄取台灣科技大學機電技優專班。（圖由新北市教育局提供）

三重商工製圖科李佳珅以機械設計製圖奪全國銅牌錄取台北科技大學機電領航專班。（圖由新北市教育局提供）

新北高工資訊科彭彥富以軟體設計奪全國金牌錄取台灣科技大學不分系。（圖由新北市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法