放寬「一孩家庭」申請外籍幫傭 4/13受理

行政院政委陳時中今天表示，只要有1名未滿12歲兒童即符合申請家庭幫佣的資格。（記者鍾麗華攝）

行政院會明（18）日擬拍板通過放寬外籍幫傭申請條件，家中有1名12歲以下兒童就能申請，就業安定費維持為5000元，若家中有身障兒、遲緩兒等特殊情況等符合4條件，就安費為2000元。勞動部估計約有144萬戶家庭具申請資格，最快4月13日開放民眾申請受理。

目前規定3名6歲以下子女，或家中有4名以上12歲以下子女，且其中2名6歲以下，符合相關條件才可申請外籍幫傭，根據統計，目前家庭幫傭僅約2000名。賴清德總統去年9月接受本報專訪時提到，為釋出婦女勞動力，政府擬開放讓家有12歲以下的「一孩家庭」也可申請外籍幫傭。

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勞動部明天將在行政院會報告「多一個幫手，少一分疲憊--勞動部放寬外籍幫傭申請條件，優先協助特殊家庭減壓力」，行政院長卓榮泰將拍板定案。

行政院政委陳時中今天表示，只要有1名未滿12歲兒童即符合資格，就安費為5000元；另對於1名未滿12歲罕病、身障、特境兒童或未滿6歲發展遲緩兒童；2名未滿12歲兒童加上1位身障或單親家長；2名未滿12歲兒童，其中1名未滿6歲；3名未滿12歲兒童，就安費為2000元。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國補充說，估計約有144萬戶家庭具備申請資格，最快在下月13日開放民眾申請受理，民眾若有疑慮可撥打1955專線諮詢。

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