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    首頁 > 生活

    北市音圖2030年完工 許淑華籲市府「想好定位與運用規劃」

    2026/03/18 15:15 記者何玉華／台北報導
    台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程17日動工，預計2030年底完工。模擬圖。（台北市水利處提供）

    台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程17日動工，預計2030年底完工。模擬圖。（台北市水利處提供）

    位於美國在台協會（AIT）台北辦事處舊址的台北市立圖書館新總館與台北音樂廳（音圖）新建工程，歷經多次流標與追加預算，17日終於開工，預計2030年底落成。民進黨籍台北市議員許淑華指出，北市展演場館眾多，未來每個場地要如何分配展演型態？如何搭配城市行銷？務必要在工程期間想好定位與運用規劃，才不枉艱辛的推動過程。

    許淑華指出，前市府推動在AIT舊址重新建設圖書館，卻因為規劃定位不清楚、推動不利，導致經歷多次流標，預算編列更是從原本的71億擴張到114多億元，終於在去年成功招標、本週開工。期許完工後的音圖，能成為台北新一座充滿特色與明確定位的文化地標。

    許淑華表示，台北市目前的展演場館眾多，每個場地之間如何分配展演型態，要怎麼搭配城市行銷活動，務必要在工程期間，先想好場館的定位與運用規劃，才不枉費它艱辛的推動過程。

    台北市長蔣萬安在開工典禮致詞時表示，新總館將成為全市規模最大的市立圖書館系統核心館藏中心，預計收藏超過70萬冊書籍，並提供3000多個閱覽座位。音樂廳將設置約1500席的交響樂演奏廳，採葡萄園式音樂廳設計，規格比照柏林愛樂管弦樂團演出場館。同時，將設置約600席的多媒體排練空間，提供台北市立交響樂團與台北市立國樂團長期進駐使用。

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