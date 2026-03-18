為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    繁星爆發！ 台中海線最南端龍津高中錄取率8成

    2026/03/18 15:18 記者黃旭磊／台中報導
    龍津高中校長彭佳偉（右）說，繁星錄取學生展現投身教育興趣。（記者黃旭磊攝）

    龍津高中校長彭佳偉（右）說，繁星錄取學生展現投身教育興趣。（記者黃旭磊攝）

    115學年度大學繁星推薦放榜，台中市立龍津高中有64名學生申請繁星推薦，錄取50人錄取率近8成，明道中學繁星爆發，有14生錄取醫學系創歷年新高，明道中學校長陳炤華說，學測放榜後針對醫牙學系啟動升學輔導機制，透過共學小組深化學習歷程，全力協助同學上榜。

    龍津高中為台中市海線（龍井區）最南端公立完全中學，今年64名學生申請繁星推薦，錄取率近8成高於全國錄取率62.7%，其中，國立大學錄取人數超過4成，若再加上中原、東吳、逢甲等知名私校，人數比例達到7成6，校長彭佳偉說，學生選擇師範大學與教育大學人數增加趨勢顯著。

    龍津高中校長彭佳偉說，教育環境與氛圍轉變，學生錄取師大特教系、高師大英語系、國立彰化師範大學資管系及國立台北教育大學體育系、國立台中教育大學數學教育系，展現投身教育興趣。

    明道中學繁星爆發，醫學系錄取14人創歷年新高，包含1名台大醫學系，及13名陽明交通、成大、長庚、中山醫學系，校長陳炤華說，學測放榜後，立即針對醫牙學系同學啟動共學小組、學習歷程深化，及模擬面試個別化指導，全力協助一階通過同學達標。

    明道中學繁星爆發，有14生錄取醫學系創歷年新高。（校方提供）

    明道中學繁星爆發，有14生錄取醫學系創歷年新高。（校方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播