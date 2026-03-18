繁星爆發！ 台中海線最南端龍津高中錄取率8成

龍津高中校長彭佳偉（右）說，繁星錄取學生展現投身教育興趣。（記者黃旭磊攝）

115學年度大學繁星推薦放榜，台中市立龍津高中有64名學生申請繁星推薦，錄取50人錄取率近8成，明道中學繁星爆發，有14生錄取醫學系創歷年新高，明道中學校長陳炤華說，學測放榜後針對醫牙學系啟動升學輔導機制，透過共學小組深化學習歷程，全力協助同學上榜。

龍津高中為台中市海線（龍井區）最南端公立完全中學，今年64名學生申請繁星推薦，錄取率近8成高於全國錄取率62.7%，其中，國立大學錄取人數超過4成，若再加上中原、東吳、逢甲等知名私校，人數比例達到7成6，校長彭佳偉說，學生選擇師範大學與教育大學人數增加趨勢顯著。

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龍津高中校長彭佳偉說，教育環境與氛圍轉變，學生錄取師大特教系、高師大英語系、國立彰化師範大學資管系及國立台北教育大學體育系、國立台中教育大學數學教育系，展現投身教育興趣。

明道中學繁星爆發，醫學系錄取14人創歷年新高，包含1名台大醫學系，及13名陽明交通、成大、長庚、中山醫學系，校長陳炤華說，學測放榜後，立即針對醫牙學系同學啟動共學小組、學習歷程深化，及模擬面試個別化指導，全力協助一階通過同學達標。

明道中學繁星爆發，有14生錄取醫學系創歷年新高。（校方提供）

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