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    繁星放榜！竹市3市立高中摘123顆星 建功高中8成國立大學

    2026/03/18 15:14 記者洪美秀／新竹報導
    大學繁星放榜，新竹市三所市立高中摘123顆星，其中成德高中有58人錄取。（學校提供）

    大學繁星放榜，新竹市三所市立高中摘123顆星，其中成德高中有58人錄取。（學校提供）

    115學年度大學繁星推薦入學放榜，新竹市立建功高中及成德高中和香山高中共摘下123顆繁星，建功高中28名錄取學生中有8成進國立大學，成德高中58顆星錄取率達6成，香山高中37顆星中不乏台成清交等頂尖大學，學生表現亮眼。

    建功高中表示，本屆畢業班僅8個班，已有28名學生透過繁星推薦錄取理想校系，包括台、清、交、成、政等頂尖大學約近3成，國立大學錄取比例更接近8成，整體升學表現亮眼。其中徐華汌錄取台大資訊工程學系、葉承翰錄取清大理工學院學士班、彭苡榛錄取成大電機工程學系，翁俞安淇錄取中國醫藥大學中藥學系，學生在資訊科技、工程領域與醫藥領域都展現不凡成績。

    成德高中今年有97名學生報名繁星推薦，最終錄取58人，整體錄取率約60%。其中26名學生錄取國立大學，包括台、清、交、成、政及中央和中興等國立大學，錄取台大的彭玉淇提到，當初選擇成德高中，已設定以繁星推薦為目標，但3年的學習過程也體驗要維持穩定成績並不容易。「考好一次並不代表什麼，最重要的是長期的努力與毅力。」

    香山高中普通科今年僅4個班，但大學繁星錄取37人，同樣包括包括台、清、交、成、政及中央和中興等國立大學。另有學生勇敢追夢並錄取國外學校或以特色招生管道錄取建築學系，成績斐然。

    大學繁星放榜，新竹市三所市立高中摘123顆星，其中建功高中大學繁星錄取人數中有8成進國立大學。（學校提供）

    大學繁星放榜，新竹市三所市立高中摘123顆星，其中建功高中大學繁星錄取人數中有8成進國立大學。（學校提供）

    大學繁星放榜，新竹市三所市立高中摘123顆星，其中香山高中37人錄取。（學校提供）

    大學繁星放榜，新竹市三所市立高中摘123顆星，其中香山高中37人錄取。（學校提供）

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