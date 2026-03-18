水晶、襪子能治病？ 桃園查120件違規廣告重罰1152萬

一般商品宣稱醫療效能恐觸法，桃園市衛生局去年至今查獲120件。（衛生局提供）

桃市府衛生局去年至今年2月間，總計查獲120起涉及一般商品宣稱醫療效能的違規廣告，裁罰總金額高達新台幣1152萬元，常見違規商品包括水晶、手鐲、襪子及衣物等。

衛生局表示，近年網路購物盛行，部分業者於商品廣告中誇大或不當宣稱療效，容易讓民眾誤信產品具有醫療效果，甚至可能延誤正規就醫時機，為維護民眾健康安全，衛生局加強網路購物平台及相關通路的監測與稽查，防範一般商品以不實醫療效能宣傳誤導消費者。

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衛生局表示，去年至今年2月間，共查獲120件涉及一般商品宣稱醫療效能的違規廣告案件，裁罰總金額高達1152萬元，經查部分業者為提高銷售量，於商品販售頁面宣稱產品具「療效」作用，常見違規商品包括水晶、手鐲、襪子及衣物等，並以「改善肺部循環」、「預防動脈硬化」、「調理荷爾蒙」、「改善失眠」、「縮小腦腫塊」、「治療感冒」、「避免心血管疾病」、「骨細胞新生」或「抗癌之王」等醫療效能詞句吸引消費者，已逾越一般商品得為宣稱的合法範圍，易使民眾誤信其具有醫療效果。

衛生局說明，依相關規定，一般商品廣告如宣稱可施用於人體，並涉及診斷、治療、減輕或預防疾病等醫療效能，即違反醫療器材管理法規定，最高可處2500萬元以下罰鍰，若產品確具有醫療用途，應依法辦理查驗登記取得醫療器材許可證，且醫療器材廣告也須向主管機關申請核准後才可刊播。

衛生局呼籲，業者應確實遵循相關法規，避免誇大或不實宣稱，也提醒民眾如有身體不適，應儘速就醫診治，循正規醫療管道處理，切勿因誤信商品療效，延誤治療時機。

一般商品宣稱醫療效能恐觸法，桃園市衛生局去年至今查獲120件。（衛生局提供）

一般商品宣稱醫療效能恐觸法，桃園市衛生局去年至今查獲120件。（衛生局提供）

一般商品宣稱醫療效能恐觸法，桃園市衛生局去年至今查獲120件。（衛生局提供）

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