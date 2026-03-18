繁星放榜 新北錄取率64.07％、948人上國立大學

北大高中數理科技實驗班學生吳沛澄（左2） 錄取國立陽明交通大學電機工程學系。（圖由新北市教育局提供）

115學年度大學繁星推薦今（18）日放榜，新北市教育局長張明文表示，新北有42所公私立高中、3471名學生參與，錄取2224人，錄取率達64.07%，其中948人錄取國立大學；今年錄取學生中，約84％為新北國中畢業、在地就學學生，包括錄取國立台灣大學經濟學系的錦和高中學生李冠誼、錄取國立陽明交通大學電機工程學系的北大高中數理科技實驗班學生吳沛澄、錄取國立政治大學社會學系的秀峰高中雙語實驗班學生李珮芸等。

張明文指出，新北學生表現亮眼，包括繁星錄取台大46人、國立清華大學37人、陽明交大30人、政大53人、國立成功大學41人、國立台灣師範大學42人、國立中央大學45人、國立中興大學43人、國立中正大學33人、國立中山大學計21人。

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教育局指出，在地就學取得優秀升學結果的學子中，李冠誼國中會考取得30.6分，考量健康狀況與對校園環境的熟悉，選擇原校直升，錄取台大經濟學系；吳沛澄學測4科滿級分，錄取陽明交大電機工程學系，她表示，在地就學省下大量通勤時間，能更專注投入實驗班專題課程，培養獨立研究能力；另外，李珮芸當年捨棄跨區就讀明星高中的機會，選擇就近入學，善用校內晚自習與自律規劃，順利達成升學目標，錄取政大社會學系。

另外，丹鳳高中學生劉品妡曾獲全中運跆拳道銀牌，雖曾雙膝韌帶斷裂，仍努力保持學業表現，蟬聯班級第一並獲選新北市優秀青年，錄取國立高雄師範大學體育學系；丹鳳高中學生林子皓透過申請新北市「圓夢基金」獎助學金減輕負擔，在數理實驗班持續深化學習，並連年挑戰APX數理能力檢定，錄取中央大學數學系。

丹鳳高中學生劉品妡曾獲全中運跆拳道銀牌。（圖由新北市教育局提供）

秀峰高中學生李珮芸錄取政治大學社會學系。（圖由新北市教育局提供）

錦和高中學生李冠誼錄取國立台灣大學經濟學系。（圖由新北市教育局提供）

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