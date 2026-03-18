竹南高中繁星66人摘星，資訊、電機、財經、醫藥領域多。（校方提供）

大學繁星推薦結果今（18）日揭曉，苗栗縣國立竹南高中表現亮眼，共66位學生成功「摘星」，其中錄取國立大學及醫學大學比例高達6成。校方強調，今年學子錄取系所多集中於電機、資工及財經等熱門領域，為求精進，116學年度將增設理工數位及財經人文實驗班，持續深耕在地學子實力。

在眾多摘星學子中，數理學群的吳昕祐以校內成績1%的優異表現，如願錄取清華大學電機工程學系。校方指出，吳昕祐不僅學業穩定，曾獲全國高中物理探究實作競賽一等獎，更在APX數理能力檢定中斬獲數、物、化前10%的佳績，是師生眼中實力堅強的「理科霸」。

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此外，曾任學生會長的林孟潔，在忙於校務之餘仍保持高度自律，錄取清大英語教學系，立志投身教育；而從未補習的鍾品欣，憑藉扎實的閱讀素養與錯題整理，以國、英雙滿級分錄取陽明交大傳播與科技學系，朝新聞主播夢想邁進。

值得一提的是，除了繁星捷報，校內林恩美先前已透過特殊選才錄取成功大學外文系，追隨哥哥林恩狄的腳步成為「成大人」，兄妹檔先後從南中畢業並登榜頂大，傳為地方佳話。

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