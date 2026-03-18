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    首頁 > 生活

    森林浴+泡溫泉 富源森林遊樂區蝴蝶谷委外「天成逸旅」開幕

    2026/03/18 15:04 記者花孟璟／花蓮報導
    天成集團接手富源森林遊樂區委外經營。（記者花孟璟攝）

    天成集團接手富源森林遊樂區委外經營。（記者花孟璟攝）

    林業保育署花蓮分署的富源森林遊樂區委外給飯店業者經營超過20年，因0403地震及颱風天災造成業者提前解約後，由天成集團接手經營「蝴蝶谷天成逸旅」，以比美日本有馬溫泉的溫泉湯，以及瀑布、自然步道美景為特色，在今年1月試營運後今天開幕。

    天成逸旅今天開幕，邀請隔壁萬榮鄉馬遠部落的布農族歌手馬詠恩、曾獲2025年香港國際無伴奏合唱比賽公開組總冠軍、世界盃現代阿卡貝拉大賽金牌第二名的原住民歌唱團體「請問芳名人聲樂團」帶來優美天籟，還有職棒中信兄弟的Passion Sisters啦啦隊助陣，行政院原民會副主委陳義信也以兄弟「學長」身分與啦啦隊認親，場面逗趣。陳義信說，天成集團在瑞穗的2個飯店雇用原住民員工達到6成，是部落最需要的在地企業。

    林業及自然保育署副署長張岱說，富源森林遊樂區是林業署轄下18 個森林遊樂區中，唯一全區採用民營化形式委外經營的場域，蝴蝶谷早在2004年就委外經營，但歷經天災造成步道及設施毀損，前業者約滿退出，重新以招標形式與天成集團達成合作，盼以「森林療癒」為主題，期待天成集團能運用園區內大面積的樟樹林、溫泉、瀑布及完整步道等天然資源，推出高品質的旅遊行程，特別是以「森林療癒」為主軸的旅遊形式。

    林保署花蓮分署長黃群策指出，目前林保署與天成集團的合作協議採取「5年加5年」的租賃方式，未來規畫朝向促進民間參與公共建設模式發展，以引進長期的經營管理團隊。

    黃群策也說，目前園區的環山、環溪步道已整治完成三分之二，可從環山步道經富源吊橋一路爬上最高點龍吟吊橋及欣賞瀑布，環溪步道則因緊鄰溪流路基崩塌尚未整治完成，完成開放估計要等到今年中甚至到年底，至於飯店周邊步道群則由天成集團維護。

    天成集團副董事長張東豪說，盡管花蓮旅遊受到天災影響，但他對於此地豐富的森林自然生態充滿信心，是適合家庭出遊的選擇，也將結合同集團在瑞穗天合飯店形成聯盟，4月也將推出賞螢生態旅遊活動，希望讓歷經天災重創的蝴蝶谷重回旅遊高峰。

    富源森林遊樂區租給天成集團營運「天成逸旅」，園區茂密的樟樹林及步道群是天然寶藏。（記者花孟璟攝）

    富源森林遊樂區租給天成集團營運「天成逸旅」，園區茂密的樟樹林及步道群是天然寶藏。（記者花孟璟攝）

    富源蝴蝶谷天成逸旅更新泡湯池設施。（記者花孟璟攝）

    富源蝴蝶谷天成逸旅更新泡湯池設施。（記者花孟璟攝）

    富源蝴蝶谷的森林露天湯池，可以一邊泡湯一邊吸收森林浴，雙重享受。（記者花孟璟攝）

    富源蝴蝶谷的森林露天湯池，可以一邊泡湯一邊吸收森林浴，雙重享受。（記者花孟璟攝）

    天成集團租林保署富源森林遊樂區，是全台灣18個森林遊樂區唯一全區委外，飯店6成員工是原住民，地方重新開張深有期許。（記者花孟璟攝）

    天成集團租林保署富源森林遊樂區，是全台灣18個森林遊樂區唯一全區委外，飯店6成員工是原住民，地方重新開張深有期許。（記者花孟璟攝）

    天成逸旅開幕邀請中信兄弟的Passion Sisters啦啦隊助陣。（記者花孟璟攝）

    天成逸旅開幕邀請中信兄弟的Passion Sisters啦啦隊助陣。（記者花孟璟攝）

    富源森林遊樂區的步道最高點龍吟瀑布，從吊橋上俯瞰，七彩光影變化十分夢幻。（林保署花蓮分署提供）

    富源森林遊樂區的步道最高點龍吟瀑布，從吊橋上俯瞰，七彩光影變化十分夢幻。（林保署花蓮分署提供）

    富源森林遊樂區步道龍吟吊橋，全長156公尺，沿途景觀優美。（林保署花蓮分署提供）

    富源森林遊樂區步道龍吟吊橋，全長156公尺，沿途景觀優美。（林保署花蓮分署提供）

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