竹北醫美「玖玖零」無預警停業 消保官籲速辦爭議款止損

針對竹北「玖玖零」醫美診所無預警結束營業，新竹縣府發佈消費警訊。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市「玖玖零」醫美診所週一（16日）無預警結束營業，導致消費者購買的醫美服務無法履行，縣府消費者服務中心近日接獲10多起相關申訴，今天發布消費警訊，消保官陳雅芳呼籲消費者應把握時效，儘速採取自保措施，包括申請信用卡爭議款，或向融資公司主張止付，以降低損失。

陳雅芳說，業者僅在本週日（15日）透過官方LINE發佈結束營業訊息，卻沒提供退費聯繫窗口，更沒說明退費方式與時程，有民眾今年2月底才剛刷卡5萬多買課程且尚未使用，部分約好課程的客人更是無所適從。她呼籲業者儘速對外公布退費窗口連絡電話等資訊，清楚說明退費計算方式跟退款期程，並應開放診所供消費者領回置放於現場的私人物品、已購產品。

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至於後續救濟，陳雅芳說若是用信用卡支付費用的人，可備齊相關證明文件如：刷卡簽單、業者結束營業通知等，向發卡銀行申請爭議款。以VISA及MasterCard為例，申請期限為自刷卡日起540個日曆天內，且於業者未提供服務起120日曆天內提出，但須預留發卡銀行約15個工作天的作業時間。

若是透過融資公司辦理分期付款的人，得向融資公司主張「同時履行抗辯權」，申請停止支付業者尚未提供服務部分的貸款餘額。以現金支付的人只能向業者主張退款，萬一業者不妥善處理，恐怕就須透過民事訴訟解決。

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