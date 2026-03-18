新北綠家園15年完成381處綠美化 面積等於8座大安森林公園

新北市板橋區合安一路和板城路交叉路口的綠家園綠美化成果，圖為街角廣場型。（圖由新北市城鄉局提供）

新北市政府盤點都市中零碎、封閉或低度使用的公有土地，2011年起推動「新北綠家園專案」，將原本被忽略的閒置空間，轉變為貼近市民生活的綠地，推動至今已完成381處基地綠美化，總面積共208公頃，相當於8座大安森林公園或290個足球場大。

新北市政府城鄉發展局表示，「新北綠家園」專案主要是透過簡易綠美化，活化城市中較少使用的土地，包括閒置公有地、都市計畫變更回饋捐贈的公共設施用地、整體開發地區的公設用地及河岸高灘地等。這些土地取得管理機關同意後，由區公所提出申請，工程完成後，由區公所維護管理。

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城鄉局指出，目前新北綠家園已發展出多種樣貌，大致分為4種類型，像是社區口袋型、街角廣場型、帶狀隔離型及通學廊道型。其中，社區口袋型利用社區內零碎空地，打造小型綠地，提供鄰里交流與休憩空間，目前已完成112處，綠化面積約95.8公頃；街角廣場型著重於路口轉角的美觀，讓街景看起來更舒服，目前已完成138處，綠化面積約54.7公頃。

此外，帶狀隔離型多位於道路、國道周邊，透過簡易綠化，改善原本較不友善的環境，兼顧行走安全，目前已完成118處，綠化面積約39.9公頃；通學廊道型則以學校為核心，改善校園周邊環境，上下課動線更安全，目前已完成13處，綠化面積約18.3公頃。

以三峽區國光段綠家園基地為例，位於北大國小北側，屬於通學廊道型綠家園，原先使用性低且通行不便的空間，經過整體規劃改善，轉變為安全、明亮的生活廊道，未來將連通捷運三鶯線三峽站與國光社會住宅，提升學生和居民步行安全。

新北市中和區南華路68號空地旁的綠家園美化成果。圖為社區口袋型。（圖由新北市城鄉局提供）

新北市三重區格致中學東側旁邊坡的綠家園綠美化成果，圖為帶狀隔離型。（圖由新北市城鄉局提供）

新北市三峽區北大國小北側綠家園綠美化成果，圖為通學廊道型。（圖由新北市城鄉局提供）

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