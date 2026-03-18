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    首頁 > 生活

    4年追蹤29萬人次 展望會「兒少預警燈號機制」可即時救援

    2026/03/18 14:51 記者吳柏軒／台北報導
    展望會規劃部組長陳怡潔講述《兒少生活樣態及成長環境檢視調查》成果，4年追蹤29萬人次，以客觀數據掌握孩子急迫需求。（台灣世界展望會提供）

    展望會規劃部組長陳怡潔講述《兒少生活樣態及成長環境檢視調查》成果，4年追蹤29萬人次，以客觀數據掌握孩子急迫需求。（台灣世界展望會提供）

    台灣世界展望會日前公布《兒少生活樣態及成長環境檢視調查》成果，透過「循證治理」，由熟悉家庭狀況的社工親自評估兒少狀況，並轉化為客觀數據，落實個案分級，建立「兒少5大需求」分析框架，未來更將導入「預警燈號機制」，讓社工能精準辨識兒少需求，將資源優先投入最急迫的需求上。

    展望會規劃部組長陳怡潔、社工劉嘉雯在14日參加「2026年台灣社會工作專業人員協會『跨越世代・連結未來：社會工作的韌性、創新與團結』」研討會，共同發表《兒少生活樣態及成長環境檢視調查》成果，大規模普查兒少生活樣態及成長環境檢視，對象聚焦弱勢群體，高達4成是原住民、逾3成是偏鄉兒少，自2021年起4年來累計追蹤逾29萬人次。

    陳怡潔指出，社工團隊過去常面臨「如何凝聚共識、將資源放在最急迫需求上」的痛點，透過調查，由最了解家庭狀況的社工親自評估，詳細記錄展望會「兒童資助計畫」中兒少的生活樣態與成長環境，以客觀數據掌握孩子急迫需求，並發現疫情後低階勞動力受創，直接導致兒少「教育與多元發展」需求驟升，因此展望會與各界進而快速調整資源配置。

    陳怡潔表示，未來兒少檢視調查將直接融入「兒童資助計畫」服務系統，並具備「預警燈號機制」，當第一線社工登錄的資料符合評估指標時，系統將自動亮燈提示，協助社工迅速啟動「個案分級積極輔導」，讓救援更即時。

    台北大學社會工作學系教授魏希聖對該制度表示肯定，他同時提醒，若未來導入進階分析工具，必須維持人類監督與決策透明；他強調，在AI時代下社工具備對個案情境的整體理解能力，以及建立信任與溝通的專業，是任何演算法難以取代的核心價值，「社工角色不會被取代，反而將更顯重要。」

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