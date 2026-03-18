竹東高中65學生「摘星」 上榜生分享3大學習心法

國立竹東高中今年共有65名學生「摘星」圓夢，其中有33人成功進入國立大學，錄取率超過5成。（圖由竹東高中提供）

國立竹東高中今年共有65名學生「摘星」圓夢，其中有33人成功進入國立大學，錄取率超過5成，當中不僅有學生高中3年沒有補習，也有錄取陽明交大的學生，無私分享自己的「定性、自律、深究」3大學習心法。

竹東高中表示，儘管許多學生入學時成績並非頂尖，但在東中師長的悉心灌溉與學生的韌性堅持下，成功挺進台、清、交、成、政等頂尖殿堂，實現「適性揚才」的卓越成就。

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校方特別肯定錄取政大的李姓學生，雖然家境不優渥，高中3年都沒有補習，全部仰賴學校資源，靠著師長的教導和個人的努力，學測有2科滿級分，也成功進入理想大學；李姓學生勉勵學弟妹：願意努力，都有無限可能！

錄取陽明交大的陳姓學生分享，他從高一入學就需訂定明確目標，並維持規律作息、杜絕熬夜，確保學習長跑的體力。面對成績起伏，他勉勵學弟妹：「偶有失常，但不要失意」，保持穩定心態是應考的關鍵實力。在學科攻克上，他強調「全科並進」且不應逃避任何一科。

針對理工科系看重的數學與自然科，陳姓學生建議應優先掌握核心觀念與定義，而非盲目鑽研題海或死背答案；他更提醒，千萬不能因部分選修內容不在學測範圍就輕言放棄，因為科學原理需透過重複學習、多層次接觸才能理解得更深刻。

面對近年升學考科文字量增加的趨勢，陳姓學生認為，「國文能力」是理解各科考題的基石。良好的國文素養能幫助考生在長篇題幹中精準抓到重點，不至於因閱讀疲勞而模糊焦點。若要在國文科尋求突破，作文是關鍵亮點，因為作文是具備個人思考的獨特產出，這種人文感性與批判思維是AI無法取代的。

至於英文科，陳姓學生建議跳脫課本框架，多接觸課外素材，並善用AI資源協助修正錯誤。透過科學化的學習策略、厚實的閱讀素養與穩健的心理素質，最終讓他成功進入理想志願。

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