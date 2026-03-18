基隆港邊演唱會4/18登場 邀跨世代金曲歌王、歌后回憶經典

國寶歌后文香獻唱，令人回味。（記者盧賢秀攝）

基隆市將舉辦「那些年在港邊聽的歌」演唱會，將邀請金曲歌王、歌后演繹1930年到2000年代國台語流行歌曲，今天記者會邀請「被遺忘的時光」作者陳宏銘演唱組曲，國寶級歌后文香也獻唱，讓人回味無窮。

市府今天舉行活動記者會，副市長邱佩琳、文化觀光局長江亭玫、陳宏銘及文香等人都出席，並帶來動聽的歌曲。

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邱佩琳說，港邊是許多人生活記憶的場景，任何歌曲在基隆都會顯得特別，這裡有別處感受不到的重逢與離別。她提到，從1930年到2000年的歌曲，在過去的年代可能是離別，但在音樂中，大家又與現在的情緒重逢，民眾在歌聲中可重新感受基隆的溫度與港邊的獨特氛圍。

江亭玫表示，感謝文化部補助基隆市辦理演唱會及2場深度講座，樂迷可以在春暖花開之際，一起聆聽陪伴自己成長的經典好歌。

演唱會曲目從1930年代揭開序幕，涵蓋日治時代、戰後、校園民歌、華語風華年代，邀請國台語流行歌曲藝人文香、施文彬、蕭煌奇、曾心梅、靳鐵章、于台煙、李麗芬等人獻唱，蕭煌奇還有專屬樂團「全方位樂團」擔任伴奏，節目精彩可期。

文香表示，年輕時與夫婿文夏遠赴日本開拓音樂版圖，就是從基隆搭船，很是懷念，很榮幸可以與優秀的後輩同場共演，節目的安排跨越時代，會有意想不到的合作與巧思。

文觀局指出，演唱會將於4月18日晚間7時30分在基隆表演藝術中心演藝廳演出，上午10時30分演藝廳有2場講座，邀請音樂專家陳和平、金曲獎鋼琴詩人王俊傑對談，靳鐵章與陳宏銘則以吉他彈唱方式，引領大家回味1960至2000年代的國語金曲。

詞曲作者陳宏銘演唱組曲，國台語完美串接。（記者盧賢秀攝）

基隆市4月18日舉辦「那些年在港邊聽的歌」演唱會，演繹1930至2000年的金曲。（記者盧賢秀攝）

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