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    首頁 > 生活

    台史博成為教學夥伴 高中生翻閱史料深度探索

    2026/03/18 14:21 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市立土城高中師生走訪台史博，透過館校合作展開歷史探究與實作學習。（圖由台史博提供）

    台南市立土城高中師生走訪台史博，透過館校合作展開歷史探究與實作學習。（圖由台史博提供）

    台灣歷史博物館（台史博）自今年3月起舉辦「土城高中成果展」，展現台南市立土城高中師生在「歷史探究與實作」課程中的學習成果。學生運用博物館館藏與圖書資源，歷經1學期的資料蒐集、研究、討論到成果發表，呈現青年世代對歷史議題的思考與觀察，展期將持續至明年2月，於湖畔圖書館展出。

    館校合作邁入第3年。台史博副館長莊佩樺表示，師生從參訪博物館、選定研究主題，到圖書館蒐集資料，再到成果呈現，逐步展開歷史探究。校長陳仲卿強調，雖然AI工具發達，探索精神仍不可被取代；只有親手翻閱尚未數位化的史料，才能獲得最珍貴的知識，現場研究員也鼓勵學生帶著新問題再次回訪挑戰。

    成果展涵蓋「抗爭與詮釋」、「文學與性別」、「符號與意象研究」及「現代與傳統」4大主題，時間橫跨日本時代至二戰後。學生分組進行資料蒐集、分析探究，最後以海報與簡報呈現成果。學生分享，研究過程從「想放棄」到「不得不完成」，最終轉化為「做了就要做到最好」的決心，也幽默表示「以為簡單，1個月就後悔！」道出探索歷程的酸甜苦辣。

    南市土城高中「歷史探究與實作」成果展在台史博湖畔圖書館展出。（圖由台史博提供）

    南市土城高中「歷史探究與實作」成果展在台史博湖畔圖書館展出。（圖由台史博提供）

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