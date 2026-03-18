台大繁星17缺額來自7系 校排4％拚進醫科一階篩選

台大今年繁星有7系出現共17名缺額。（資料照）

115學年度大學繁星推薦招生今天放榜，台灣大學共錄取399人，另有17名缺額，分布在7個系組，其中有1系組無人錄取，校方分析，或可歸因於校內同類組的科系競爭。至於今年台大醫學系採計科目從英文改成社會後，通過一階的學生最低校排來到4%，則可能與校排高但社會科未考好有關。

大學甄選入學委員會今公布繁星推薦招生結果，共有約2.2萬多名高中生報名，錄取約1.4萬多人，錄取率62.70％，缺額有922名。

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台大今年繁星招生名額416名，另醫學系招16名、牙醫系招2名，報名有2943人次，最後錄取399名，占總招生名額13.60%，若以報名人數671來看，錄取率為59.5%。而有學生藉此管道錄取台大的高中有247校，今年並未有新入榜的高中。

台大今年缺額有17名，共分布在7個系組，包括理學院大氣系、社科院經濟系A組、工學院海洋系各缺1個名額；生農學院的昆蟲系招3名但無人錄取、園藝系招7名但缺5個名額；管理學院會計系缺4個名額、資管系缺2個名額。

對於昆蟲系與園藝系的缺額情況，台大註冊組主任李宏森說明，昆蟲系開出3個名額，有10人報名，園藝系開出7個名額，有19人報名，三類組共有19個科系招生，考生可填10個志願，雖此2系在篩選標準上均訂在前標，已相對寬鬆，但仍會有校內競爭的情況，這都屬於學生自由選填的結果。

醫牙學系方面，李宏森提到，牙醫系招生2名，有13人報名，通過一階篩選者4人，校排最低1%學生，與去年相同，學測成績四科總分達58級分。而醫學系招生16名，有32人報名，通過一階篩選者24人，但校排最低前4%，較去年1%為低，學測成績四科總分達55級分。至於電機系招生18名，有66人報名，校排最低1%，4科最低56級分。

李宏森進一步說明，醫學系過一階篩選的24個人中，在校排名前1%的有20人、在校排名前2%或3%的各有1人，在校排名前4%的則有2人。推測是校排相對前面同學有其他考量，或社會科考得不好，這些因素都可能互相影響。而排4%的學生只能說「蠻敢拚、有夢最美」，順利被篩進入第二階段。

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