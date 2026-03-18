農業部研擬新措施卻遭扭曲漁電脫鉤 陳駿季重申：仍為漁電共生

農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

近年為推動能源轉型，農業部推動漁電共生，並欲導入產銷履歷等第三方查核確保養殖事實，但卻有媒體稱農業部研擬漁電脫鉤，漁業署日前澄清並無此事，農業部長陳駿季今（18日）再次重申，絕對沒有漁電脫鉤，新的漁電共生政策還在研擬，絕對會是漁電共生。

漁電共生措施上路後，部分魚塭遭質疑有電無餘，又被指農業部研擬的新制將會把漁業經營和光電經營分開，讓漁電共生變成漁電脫鉤，國民黨立委呂玉玲等在立院經濟委員會關切此事，陳駿季表示，漁電共生政策絕對不會改變，並沒有所謂漁電脫鉤，漁歸漁、電歸電指的是讓漁跟電各回到專業經營，核心是希望光電案場不要影響漁池作業區。

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陳駿季進一步指出，一定會確保養殖經營，另研擬的草案中導入光電協會參與審查，是要讓協會可掌握案場亂蓋光電板情況，並確保未來光電業者若在養殖漁池設置光電板時考慮養殖經營，不影響漁獲生產。

呂玉玲則指出在農業部查核的269件漁電共生合法案場，高達117件被列為待改善，還指出是否因為假養殖真種電才導致養殖面積大減，陳駿季表示，目前漁電共生案場共298場，已查核91%、269件，其中35場被廢止、101件通過、117件待改善，待改善樣態非常多，不一定是沒養魚，而是養殖魚種跟經營計畫不一樣，不能一概而論，也指出生產減少有很多因素，並非跟光電有關，全台養殖面積3.6萬公頃，本身就有定期休養、調整放養量申報，必須看供需狀況。

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