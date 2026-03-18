陽明交大附中首創「生醫班」 高中生提前接軌頂尖研究資源

陽明交大附中校長陳瑞榮偕同團隊參訪陽明交大動物實驗中心與工程生物科學學院，觀摩教學並經驗交流。（ 陽明交大附中提供）

國立陽明交通大學附屬高級中學將於115學年度正式成立「生物醫學實驗班」，校長陳瑞榮近日偕同團隊參訪陽明交大動物實驗中心與工程生物科學學院，並討論課程設計、合作方向及資源共享，將透過授課與專題執導，讓學生在高中階段即能進入頂尖研究場域，體驗生命科學的奧妙。

陽明交大附中表示，「生物醫學實驗班」將在陽明交大醫學院、工程生物科學學院、動物實驗中心及UHCOOL課程資源的支持下成立，校長陳瑞榮昨率行政主管與「生物醫學實驗班」教師等18人，前往陽明交大動物實驗中心「3R智慧教室」教學觀摩，並與動物實驗中心主任趙瑞益、系主任陳文亮、以及動物中心組長麥如村、執行長方柏雄、獸醫師龎君諭及多位專業師資交流。

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陳瑞榮表示，此次合作，象徵陽明交大附中與陽明交大攜手打造「高中—大學—研究」的完整學習鏈結，陽明交大動物實驗中心與工程生物科學學院教授群將為附中學生進行授課與專題執導，期讓學生在高中階段即能進入頂尖研究場域，勇敢探索生命科學，開創屬於自己的未來。

陽明交大附中表示，「生醫班」將透過授課與專題執導，讓學生提前進入頂尖研究場域，體驗生命科學的奧妙。（ 陽明交大附中提供）

陽明交大附中校長陳瑞榮偕同團隊參訪陽明交大動物實驗中心與工程生物科學學院，觀摩教學並經驗交流。（ 陽明交大附中提供）

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